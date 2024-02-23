«Опираются на страх». От лица арт-менеджера из Перми пишут о визитах силовиков

Неизвестные действуют по единой схеме: они пишут от имени известной личности подчиненным, в случаях с деятелями культуры — в том числе, художникам. В сообщении предупреждают о звонке «сотрудника ФСБ». От имени которого перезванивают только тем, кто ответил на сообщения. Если диалога не случилось, то мошенники не перезванивают.