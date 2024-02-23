«Опираются на страх». От лица арт-менеджера из Перми пишут о визитах силовиков

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:23
«Мне бы не хотелось тиражировать страх. Мошенники опираются на новые правила, законы, они проводят работу, вычисляют иерархию. Они знают, что между нами есть отношения и пишут именно подчиненным и бывшим подчиненным», — рассказала журналисту Properm.ru директор арт-директор Пермского музея современного искусства Наиля Аллахвердиева. Она попросила не публиковать широко скриншоты «ее» переписок с ближайшим окружением в Telegram.
Арт-менеджер рекомендует всем, кто получает странные сообщения от руководителей и ближайшего окружения, постараться сохранить спокойствие и проявить внимательность и благоразумие. По словам Аллахвердиевой, подобное уже было в последнее время и сообщения рассылали от имени руководителей учреждений культуры Прикамья.
Неизвестные действуют по единой схеме: они пишут от имени известной личности подчиненным, в случаях с деятелями культуры — в том числе, художникам. В сообщении предупреждают о звонке «сотрудника ФСБ». От имени которого перезванивают только тем, кто ответил на сообщения. Если диалога не случилось, то мошенники не перезванивают.
«Надо посмотреть внимательно на аватарку „руководителя“, как правило, она взята с официальных сайтов или из соцсетей. И она не совпадает с той, что есть в реальном Telegram-канале. Стоит перезвонить настоящему владельцу фотографии и удостовериться. И не отвечать на звонки и сообщения мошенников», — считает Аллахвердиева.
Накануне Музей PERMM в официальном канале предупредил, что был создан фейковый аккаунт на имя Наили Аллахвердиевой со скрытым номером телефона. Мошенники пишут сообщения от этого имени, распространяя недостоверную информацию, сопровождающуюся угрозами.
«Просим быть бдительными и не реагировать на звонки и сообщения», — пишут сотрудники музея.