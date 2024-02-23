Пермская галерея показала проект оформления нового здания

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Пермская художественная галерея показала дизайн-проект первого этажа нового здания галереи. Рендеры размешены в официальном Telegram-канале художественного музея.
На первом этаже музея расположены лекционный, читальный и малый залы, временная экспозиция, детский центр и сувенирный магазин.
«При входе мы попадаем в светлое, просторное фойе. Здесь будут расположены кассы, гардероб, коворкинг, кофейня. Дизайн разработала компания Project Eleven», — сообщается от лица галереи.
Бюро Project Eleven представляют московские молодые архитекторы Игорь Чиркин и Павел Пришин. Известно, что они работают с 2011 года и были дизайнерами выставочных и общественных пространств частного музея «Институт русского реалистического искусства». Проект пермского пространства галереи делал Чиркин, контракт был заключен со столичным ООО «Прогресс» в 2022 году. Его стоимость составила 15 млн рублей.
«Прогресс» вместе с пермской галереей является участником спора с еще одним проектировщиком пространства — дизайнером Анной Окатовой из Екатеринбурга. Галерея указала на негодный проект, сделанный специалистом и в одностороннем порядке в феврале 2022 года расторгла контракт. Окатова с этим не согласилась и пошла в суд, доказав свою правоту. Заключенный с ней в 2021 году контракт на создание дизайн-проекта нового здания музея стоил 2,9 млн рублей. Галерея дошла в споре до Верховного Суда РФ, однако в высшей инстанции жалобу не стали рассматривать. Сейчас с указанием на новые обстоятельства музей подал новую апелляционную жалобу в Семнадцатый арбитражный суд. Жалоба принята к производству, ее рассмотрят 3 марта.
Также в соцсетях галереи есть ссылка на пояснение директора музея Юлии Тавризян на проблемы с возникшим подтоплением при строительстве здания.
«Новое здание Пермской галереи строится на месте разрушенных цехов (нет, не Галерея их разрушила, и они не исторические, более позднего времени, но долго стояли в руинах). Когда решение о смене назначения пространства уже было принято, мы говорили с бывшими представителями администрации завода. Они рассказали о том, что вопрос закрытия предприятия решался с конца 1980-х годов, и оно все равно было бы закрыто. Первый выход на место будущей стройки показал, что и другие цеха не в лучшем состоянии, например, нет водоотведения. В основном, все проблемы с подтоплением, о котором все время говорят наши заботливые читатели, связаны были с плохим качеством инженерных коммуникаций. Именно сейчас, когда идет процесс строительства, эти вопросы и решаются», — указывает Тавризян.
В конце января этого года было заявлено, что первая выставка в новом здании Пермской художественной галерее откроется осенью 2024 года. Об этом в ходе встречи министра культуры РФ Ольги Любимовой и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина сообщил глава региона, писала пресс-служба правительства Прикамья.
Объект строится в районе «Завода Шпагина», общая площадь новой галереи — 21,6 тыс. кв. м. Эта площадь в семь раз больше той, которая есть сейчас в распоряжении учреждения. Перевоз экспонатов планировали начать уже в начале октября 2023 года. Но сроки строительства были сдвинуты минимум на год.
В марте 2021 года региональные власти заявили, что контракт на строительство здания художественной галереи в Перми на сумму 4,2 млрд рублей может быть заключен с компанией «ЛимакМаращСтрой». Изначально стоимость объекта по контракту составляла 4,25 млрд рублей, сейчас по данным системы госзакупок она выросла до 6,1 млрд рублей.