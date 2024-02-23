Пермская галерея показала проект оформления нового здания

«Прогресс» вместе с пермской галереей является участником спора с еще одним проектировщиком пространства — дизайнером Анной Окатовой из Екатеринбурга. Галерея указала на негодный проект, сделанный специалистом и в одностороннем порядке в феврале 2022 года расторгла контракт. Окатова с этим не согласилась и пошла в суд, доказав свою правоту. Заключенный с ней в 2021 году контракт на создание дизайн-проекта нового здания музея стоил 2,9 млн рублей. Галерея дошла в споре до Верховного Суда РФ, однако в высшей инстанции жалобу не стали рассматривать. Сейчас с указанием на новые обстоятельства музей подал новую апелляционную жалобу в Семнадцатый арбитражный суд. Жалоба принята к производству, ее рассмотрят 3 марта.