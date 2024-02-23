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Семья погибшего в Осенцах работника отсудила у предприятия 3,2 миллиона рублей

Семья погибшего в Осенцах работника отсудила у предприятия 3,2 миллиона рублей

23 февраля 2024, 05:55
Фото: 1MI
Через несколько дней после ЧП в июле 2022 года у погибшего сотрудника ООО «Транс сервис» родился сын.

21 июля 2022 года на территории ООО «Транс сервис» в Осенцах произошло ЧП. Во время промывки железнодорожных цистерн произошла дегазация цистерн, что привело к возгоранию. С ожогами 95% поверхности тела промывальщик-пропарщик цистерн был доставлен в ожоговое отделение, но травмы были несовместимы с жизнью и он погиб.

В 2023 году за компенсацией по потере кормильца в суд обратились родные погибшего, рассказали в инстанции. В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что смерть сотрудника наступила в результате несчастного случая на производстве, но во время исполнения работником трудовых обязанностей. Несчастный случай, считают в суде, произошел по вине ответчика. Компания не обеспечила безопасные условия труда, не осуществлялся контроль за соблюдением требований охраны труда при проведении работ по дегазации цистерн с пропаном.

В связи с чем пришел к выводу о возложении на ответчика обязанности по возмещению истцам морального вреда. При определении размера компенсации морального вреда супруге и детям погибшего, суд учел конкретные обстоятельства причинения вреда, в том числе наличие со стороны работника нарушений требований безопасности и охраны труда, неосторожности при работе с оборудованием.

С учетом установленных обстоятельств, суд взыскал с ответчика в пользу супруги, двух дочерей (9 и 5-летнего возраста) и в пользу сына, родившегося через несколько дней после гибели отца, компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. рублей в пользу каждого. Решение суда в законную силу не вступило.

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