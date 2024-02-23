Семья погибшего в Осенцах работника отсудила у предприятия 3,2 миллиона рублей

В 2023 году за компенсацией по потере кормильца в суд обратились родные погибшего, рассказали в инстанции. В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что смерть сотрудника наступила в результате несчастного случая на производстве, но во время исполнения работником трудовых обязанностей. Несчастный случай, считают в суде, произошел по вине ответчика. Компания не обеспечила безопасные условия труда, не осуществлялся контроль за соблюдением требований охраны труда при проведении работ по дегазации цистерн с пропаном.