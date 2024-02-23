Синоптики рассказали, когда в Пермь придет настоящая весна

Самой холодной для пермяков за последние дни метеорологи ГИС-центра ПГНИУ назвали ночь на 23 февраля (при малооблачной погоде до -18…-20˚С). Как и ожидалось, минимальная температура воздуха сегодня ночью в Перми опустилась почти до -20˚С, но по югу края минимумы были чуть выше, чем в последние две ночи (-27…-28˚С). Примерно такая же температура воздуха ожидается и ближайшей ночью, а с 25 февраля начнется постепенное потепление. Осадков при этом не ожидается как минимум еще 8-9 дней