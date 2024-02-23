Синоптики рассказали, когда в Пермь придет настоящая весна

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Самой холодной для пермяков за последние дни метеорологи ГИС-центра ПГНИУ назвали ночь на 23 февраля (при малооблачной погоде до -18…-20˚С). Как и ожидалось, минимальная температура воздуха сегодня ночью в Перми опустилась почти до -20˚С, но по югу края минимумы были чуть выше, чем в последние две ночи (-27…-28˚С). Примерно такая же температура воздуха ожидается и ближайшей ночью, а с 25 февраля начнется постепенное потепление. Осадков при этом не ожидается как минимум еще 8-9 дней
Начиная с 25 февраля по мере поступления более теплой воздушной массы с юго-запада ожидается потепление, которое можно назвать первыми признаками весны. В дневное время на следующей неделе уже можно ожидать слабые оттепели, хотя в ночные часы сохранятся существенные морозы (по югу края до -20˚С). Суточный ход — повышение и понижение температуры воздуха за 24 часа — на юге края может превышать 20˚С.
Сегодня, 23 февраля, в субботу в Пермском крае облачно, на юге переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью –13…–8°C, на юге –25…–20°C, на крайнем юге до –28°C, днём –13…–8°C. Ветер юго-западный 2-7 м/с. В Перми переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью –21…–19°C, днём –10…–8°C. Ветер юго-западный 2-7 м/с.
В воскресенье в крае переменная облачность, на востоке облачно с прояснениями, на востоке местами слабый снег, на остальной территории без осадков. Температура воздуха ночью –13…–8°C, на юге –20…–15°C, днём –6…–1°C. Ветер юго-западный 2-7 м/с.
В Перми в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью –13…–11°C, днём –5…–3°C. Ветер юго-западный 2-7 м/с.
По предварительному прогнозу Пермской ЦГМС, начало следующей недели также ожидается умеренно теплой с небольшим снегом по северу Пермского края.