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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

У Вечного огня в Перми почтили защитников Отечества

У Вечного огня в Перми почтили защитников Отечества

23 февраля 2024, 12:29
Фото: ВСО СК РФ по Пермскому гарнизону
В церемонии возложения приняли участие руководители края, города, депутаты, военнослужащие.

На праздничный митинг и церемонию возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу собрались сегодня сотни пермяков. Люди пришли в сквер Советской армии в Перми, чтобы возложить цветы и почтить память героев, защитников Отечества.

Фото: ВСО СК РФ по Пермскому гарнизону

В церемонии возложения приняли участие руководители края, города, депутаты, военнослужащие, представители ветеранских и общественных организаций, юнармейцы и студенческие отряды.

#Пермь
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