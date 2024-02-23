У Вечного огня в Перми почтили защитников Отечества

На праздничный митинг и церемонию возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу собрались сегодня сотни пермяков. Люди пришли в сквер Советской армии в Перми, чтобы возложить цветы и почтить память героев, защитников Отечества.