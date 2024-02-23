УДС «Молот» требует ремонта еще на 185,9 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Власти Пермского края в этом году планируют предоставить 111,9 млн руб. субсидии для проведения капремонта УДС «Молот». На данные пояснительной записки к законопроекту о внесении изменений в бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов обратили внимание журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье».
Необходимость проведения работ связана с выполнением требований законодательства о пожарной безопасности. На выполнение этих требований «Молоту» требуется 185,9 млн руб., тогда как компания располагает лишь 74 млн рублей, которые направят на ремонт. Недостающая сумма на работы составляет как раз 111,9 млн рублей, которые и выделят из регионального бюджета.
Субсидию предоставят предприятию «Молот», управляющему универсальным дворцом спорта на ул. Лебедева, 13. Субсидию выделят в виде вклада в имущество ООО «Молот», который не увеличит уставный капитал общества, а профинансирует капремонт комплекса.
Суд еще в 2020 году в споре с прокуратурой подтвердил факт того, что в УДС «Молот» имеются нарушения норм пожарной безопасности, которые необходимо устранить. Но при этом объект для проведения мероприятий не был признан опасным. Претензии относились только к ступенькам лестниц и противопожарным дверям. Успеть выполнить все работы фирме было предписано за месяц. Тогда УДС находился в собственности «Мотовилихинских заводов».
ООО «Молот» подчинен ООО Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» и учрежден АО «КРПК». Общество было создано для управлением УДС, который был выкуплен в конце 2021 года за счет бюджета и перешел в собственность Прикамья. «Корпорация развития Пермского края» выкупила его во время открытых торгов за 284 млн рублей. Ранее УДС «Молот» принадлежал ПАО «Мотовилихинские заводы», которое с 2018 года признано банкротом. Начальная цена объекта составляла 702 млн рублей.
В 2022–2023 годах в рамках подготовки к 300-летнему юбилею Перми был проведен капитальный ремонт Дворца спорта (реконструированы фасады, коммуникации, подтрибунные помещения, трибуны) и благоустройство территории вокруг УДС.