УДС «Молот» требует ремонта еще на 185,9 миллионов рублей

Суд еще в 2020 году в споре с прокуратурой подтвердил факт того, что в УДС «Молот» имеются нарушения норм пожарной безопасности, которые необходимо устранить. Но при этом объект для проведения мероприятий не был признан опасным. Претензии относились только к ступенькам лестниц и противопожарным дверям. Успеть выполнить все работы фирме было предписано за месяц. Тогда УДС находился в собственности «Мотовилихинских заводов».