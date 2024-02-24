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Березниковский рэпер получил предупреждение от суда за исполнение песни

Березниковский рэпер получил предупреждение от суда за исполнение песни

24 февраля 2024, 04:20
Фото: соцсети исполнителя
Песня была исполнена еще в апреле прошлого года.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес предупреждение березниковскому рэперу Scally Milano (Даниил Дмитриев). В суде рассматривалось дело по ч.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков). Протокол на артиста составили за исполнение композиции «Секс. Деньги. Наркотики» 22 апреля 2023 года в концертном зале «Гигант Холл» в Санкт-Петербурге.

Текст песни разбирали эксперты, которые выяснили, что в нем есть побуждение к употреблению наркотиков, содержание песни назвали пропагандой наркотиков и психотропных веществ.

Представитель рэпера направил ходатайство в суд, где указывается, что Дмитриев искренне раскаивается. Кроме того, он намерен очистить свое творчество от пронаркотической лексики — об этом исполнитель заявил еще в прошлом году, когда его творчество раскритиковала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Рэпер действительно вырезал упоминания наркотиков из своих песен, также он встретился с самой Мизулиной.

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