Березниковский рэпер получил предупреждение от суда за исполнение песни

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 04:22
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес предупреждение березниковскому рэперу Scally Milano (Даниил Дмитриев). В суде рассматривалось дело по ч.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков). Протокол на артиста составили за исполнение композиции «Секс. Деньги. Наркотики» 22 апреля 2023 года в концертном зале «Гигант Холл» в Санкт-Петербурге.
Текст песни разбирали эксперты, которые выяснили, что в нем есть побуждение к употреблению наркотиков, содержание песни назвали пропагандой наркотиков и психотропных веществ.
Представитель рэпера направил ходатайство в суд, где указывается, что Дмитриев искренне раскаивается. Кроме того, он намерен очистить свое творчество от пронаркотической лексики — об этом исполнитель заявил еще в прошлом году, когда его творчество раскритиковала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Рэпер действительно вырезал упоминания наркотиков из своих песен, также он встретился с самой Мизулиной.