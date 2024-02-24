Березниковский рэпер получил предупреждение от суда за исполнение песни

Представитель рэпера направил ходатайство в суд, где указывается, что Дмитриев искренне раскаивается. Кроме того, он намерен очистить свое творчество от пронаркотической лексики — об этом исполнитель заявил еще в прошлом году, когда его творчество раскритиковала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Рэпер действительно вырезал упоминания наркотиков из своих песен, также он встретился с самой Мизулиной.