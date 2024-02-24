Была очень слабой. Умерла сова, спасенная в сугробе в Пермском крае

Волонтеры из организации «Лисичкин терем» отметили, что при осмотре птицы удалось заметить ушиб левого крыла. При этом неясыть была очень слабой: тяжелое дыхание, вес 1,4 кг, кормить ее приходилось принудительно. Она была записана на рентген на 6 марта, но не дожила, 22 февраля отказали почки. Волонтеры отмечают, что почки могли отказать из-за инфекции.