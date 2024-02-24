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Умерла сова, спасенная в сугробе в Пермском крае

Была очень слабой. Умерла сова, спасенная в сугробе в Пермском крае

24 февраля 2024, 06:30
Фото: МЧС РФ

Умерла сова, спасенная в сугробе в Пермском крае

Птицу записали на рентген, но она не дожила до него.

В Пермском крае погибла бородатая неясыть, которую спасли сотрудники МЧС в Краснокамске во время пожарно-тактических учений. Птицу нашли в сугробе и передали волонтерам.

Волонтеры из организации «Лисичкин терем» отметили, что при осмотре птицы удалось заметить ушиб левого крыла. При этом неясыть была очень слабой: тяжелое дыхание, вес 1,4 кг, кормить ее приходилось принудительно. Она была записана на рентген на 6 марта, но не дожила, 22 февраля отказали почки. Волонтеры отмечают, что почки могли отказать из-за инфекции.

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#Пермь#Животные#Птицы#Волонтеры#Сова
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