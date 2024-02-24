Экс-депутат из Пермского края, обвиняемый в мошенничестве, признан банкротом

Виктор Плюснин был депутатом ЗС с 2001 по 2021 годы. В 2022 году ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В феврале 2024 года суд пытался начать рассматривать уголовное дело, фигурантом которого является также его сын Егор Плюснин, но дело о строительстве дома для детей-сирот было возвращено в прокуратуру. Суд посчитал, что во время предварительного следствия были допущены существенные нарушения, из-за которых рассмотреть уголовное дело сейчас нельзя.