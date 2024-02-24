properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Экс-депутат из Пермского края, обвиняемый в мошенничестве, признан банкротом

Экс-депутат из Пермского края, обвиняемый в мошенничестве, признан банкротом

24 февраля 2024, 14:13
Фото: properm.ru
Виктор Плюснин накопил более 57 млн долгов.

Бывший депутат ЗС Пермского края Виктор Плюснин признан банкротом. Решение принял краевой арбитражный суд 22 февраля, следует из картотеки судебных дел: «Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», — сказано в сообщении от 22 февраля. Подробности неизвестны — полное решение еще не опубликовано.

Заявление от Плюснина о признании себя банкротом поступило в суд еще в июле 2023 года. Он указал, что задолжал более 57 млн рублей.

Виктор Плюснин был депутатом ЗС с 2001 по 2021 годы. В 2022 году ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В феврале 2024 года суд пытался начать рассматривать уголовное дело, фигурантом которого является также его сын Егор Плюснин, но дело о строительстве дома для детей-сирот было возвращено в прокуратуру. Суд посчитал, что во время предварительного следствия были допущены существенные нарушения, из-за которых рассмотреть уголовное дело сейчас нельзя.

Читайте также:
Приставы выселили из элитного дома под Добрянкой бывших владельцевСуд вернул в прокуратуру дело экс-депутата, оставившего без квартир сирот в ПрикамьеНа стройке муниципального дома в Добрянке «ничего не происходит»
#Пермь#Банкротство#Добрянка#Банкрот#Виктор Плюснин#Плюснин
Подпишитесь
«Я не актер». Главное из интервью звезды «Слова пацана» из Пермского края
Сегодня, 12:58
Прокурор из Прикамья потребовал заблокировать видео о способах сдачи в плен
Сегодня, 10:38
Березниковский рэпер получил предупреждение от суда за исполнение песни
Сегодня, 04:20
Из Беларуси в РФ экстрадировали организатора мошенников, обманывавших пермяков
Сегодня, 08:56
В новый санкционный список США попал металлообрабатывающий завод из Перми
Сегодня, 04:40
Пермяков предупредили о рейдах по поиску пьяных водителей в Перми
Сегодня, 05:01