Глава ФОМС: Договор с Росздравнадзором поможет контролировать качество медпомощи

Председатель ФОМС Илья Баланин рассказал, что при подписании этого соглашения в фонде руководствовались прежде всего интересами застрахованных лиц и соблюдением их прав на получение качественной медпомощи. Он выразил надежду, что взаимодействие между ФОМС и Росздравнадзором поможет установить эффективный контроль за доступностью и качеством предоставленной медицинской помощи застрахованным лицам в сфере ОМС, а также оперативно принимать решения по ликвидации нарушений, допущенных медицинскими организациями.