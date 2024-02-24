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Глава ФОМС: Договор с Росздравнадзором поможет контролировать качество медпомощи

Глава ФОМС: Договор с Росздравнадзором поможет контролировать качество медпомощи

24 февраля 2024, 12:13
Фото: пресс-служба Росздравнадзора
В целях улучшения качества и доступности медицинской помощи глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова подписали договор о межведомственном взаимодействии.

Сообщается, что документ подписан на полях международной выставки-форума «Россия» в рамках проходившего там дня здоровья, пишут РИА Новости.

Известно, что соглашением предусмотрен обмен сведениями о результатах контрольно-экспертных мероприятий, которые проводятся в медицинских организациях. В частности, речь о мероприятиях, проходящих в рамках осуществления контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи территориальными фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями, а также контрольно-надзорных мероприятиях, проводимых территориальными органами Росздравнадзора.

Председатель ФОМС Илья Баланин рассказал, что при подписании этого соглашения в фонде руководствовались прежде всего интересами застрахованных лиц и соблюдением их прав на получение качественной медпомощи. Он выразил надежду, что взаимодействие между ФОМС и Росздравнадзором поможет установить эффективный контроль за доступностью и качеством предоставленной медицинской помощи застрахованным лицам в сфере ОМС, а также оперативно принимать решения по ликвидации нарушений, допущенных медицинскими организациями.

Предполагается, что полученные совокупные данные составят основу для формирования единого подхода к контролю и проведению экспертных мероприятий.

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