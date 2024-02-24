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Пропавшего жителя Пермского края нашли погибшим спустя 2 месяца поисков

«Говорят, что это самоубийство, а я не верю». Пермяка нашли спустя 2 месяца поисков

24 февраля 2024, 05:50
Фото: Properm.ru / волонтеры

Пропавшего жителя Пермского края нашли погибшим спустя 2 месяца поисков

Мужчина пропал еще в конце прошлого года.

В Пермском крае нашли 31-летнего Максима Ушакова, который пропал еще в середине декабря 2023 года. Парень из Соликамска незадолго до пропажи расстался с девушкой и переехал жить к матери. Утром 17 декабря он вышел из квартиры и пропал, перед этим он встречался с бывшей девушкой.

На этой неделе стало известно, что Максима нашли. Мать рассказал изданию «КП-Пермь», что сын тяжело переживал расставание: «Мне все говорят, что это самоубийство, а я не верю». При этом мать уточняет, что ей показали фото сына, у него синяки на лице, на руках ссадины, как будто его били.

26 февраля женщина пойдет на опознание сына, где попытается узнать подробности его гибели.

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#Пермь#Пропал человек#Трагедия#Соликамск
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