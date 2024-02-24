«Говорят, что это самоубийство, а я не верю». Пермяка нашли спустя 2 месяца поисков

На этой неделе стало известно, что Максима нашли. Мать рассказал изданию «КП-Пермь», что сын тяжело переживал расставание: «Мне все говорят, что это самоубийство, а я не верю». При этом мать уточняет, что ей показали фото сына, у него синяки на лице, на руках ссадины, как будто его били.