ХК «Молот» разгромил в Перми красноярский «Сокол»

Главный тренер пермского коллектива Павел Зубов после победы заявил, что какой бы счет не был, больше одной победы за это не дадут: «Поэтому — 1:1. Сказал пацанам, что сегодня наслаждаемся победой, переспим ночь с этой победой и с завтрашнего дня уже новые заботы, новая работа. У нас перелет в Красноярск и готовимся к следующим матчам».