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ХК «Молот» разгромил в Перми красноярский «Сокол»

ХК «Молот» разгромил в Перми красноярский «Сокол»

24 февраля 2024, 05:14
Фото: vk.com/hc.molot
Командам предстоит в ближайшее время сыграть еще два матча.

Пермский ХК «Молот» обыграл красноярский «Сокол» с разгромным счетом — 8:0. Игра проходила в рамках 1/8 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. Прошлая встреча команд закончилась победой ХК «Сокол» со счетом 4:1.

Главный тренер пермского коллектива Павел Зубов после победы заявил, что какой бы счет не был, больше одной победы за это не дадут: «Поэтому — 1:1. Сказал пацанам, что сегодня наслаждаемся победой, переспим ночь с этой победой и с завтрашнего дня уже новые заботы, новая работа. У нас перелет в Красноярск и готовимся к следующим матчам».

И.о. главного тренера «Сокола» Максим Галанов отметил, что на льду была лишь одна команда, плохое начало первого и второго периода предопределило результат: «Больше мне нечего сказать», — подытожил Галанов.

Следующие два матча команды проведут в Красноярске 26 и 27 февраля.

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