Из Беларуси в РФ экстрадировали организатора мошенников, обманывавших пермяков

Из Беларуси отправили в Россию организатора преступного общества мошенников. Речь идет об Алексее Левицком. По данным следствия, с марта 2020 года по декабрь 2021 года участники сообщества обманывали людей. Они якобы провели квартиры на предмет пожарной безопасности, а затем устанавливали электрооборудование по завышенным ценам, сообщает Генпрокуратура РФ.