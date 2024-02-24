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Из Беларуси в РФ экстрадировали организатора мошенников, обманывавших пермяков

Из Беларуси в РФ экстрадировали организатора мошенников, обманывавших пермяков

24 февраля 2024, 08:56
Фото: Генпрокуратура РФ
Мужчину задержали в конце прошлого года в соседней стране.

Из Беларуси отправили в Россию организатора преступного общества мошенников. Речь идет об Алексее Левицком. По данным следствия, с марта 2020 года по декабрь 2021 года участники сообщества обманывали людей. Они якобы провели квартиры на предмет пожарной безопасности, а затем устанавливали электрооборудование по завышенным ценам, сообщает Генпрокуратура РФ.

Левицкий был главой одного из подразделений сообщества, которое действовало в Пермском крае, Удмуртии, Свердловской и Калининградской областях. Преступники похитили 11 млн рублей у 367 потерпевших.

Власти РФ попросили выдать Левицкого в декабре 2023 года, когда его задержали на территории Беларуси 

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