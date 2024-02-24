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Updated Сегодня, 05:38

На трассе в Пермском крае пенсионер сбил насмерть пешехода

На трассе в Пермском крае пенсионер сбил насмерть пешехода

24 февраля 2024, 05:36
Фото: ideogram.ai
Пешеход скончался на месте.
Сюжет
Дтп

ГИБДД проводит проверку после смертельного ДТП в Пермском крае на трассе Лысьва — Обманка. Авария произошла 23 февраля около 21:15. В сторону Лысьвы ехал автомобиль LADA Granta, которым управлял 65-летний мужчина.

На 1 км дороги водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Мужчина погиб на месте, сейчас его личность пытаются установить.

Ранее серьезная авария произошла в Перми на улице Соликамской: «Газель» столкнулась с тремя автомобилями. Пострадали несколько человек.

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#Дтп#Пермь#Авария#Пешеход
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