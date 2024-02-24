На трассе в Пермском крае пенсионер сбил насмерть пешехода

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
ГИБДД проводит проверку после смертельного ДТП в Пермском крае на трассе Лысьва — Обманка. Авария произошла 23 февраля около 21:15. В сторону Лысьвы ехал автомобиль LADA Granta, которым управлял 65-летний мужчина.
На 1 км дороги водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Мужчина погиб на месте, сейчас его личность пытаются установить.
Ранее серьезная авария произошла в Перми на улице Соликамской: «Газель» столкнулась с тремя автомобилями. Пострадали несколько человек.