На трассе в Пермском крае пенсионер сбил насмерть пешехода

ГИБДД проводит проверку после смертельного ДТП в Пермском крае на трассе Лысьва — Обманка. Авария произошла 23 февраля около 21:15. В сторону Лысьвы ехал автомобиль LADA Granta, которым управлял 65-летний мужчина.