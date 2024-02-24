Назначен генеральный директор Пермского порохового завода

Генеральным директором «Мотовилихинских заводов» стал заместитель гендиректора Леонид Козлов, который с мая 2023 года возглавлял завод в статусе и. о. Конкурс на замещение должности директора прошел 21 декабря. Помимо Козлова в нем участвовал заместитель гендиректора по производству Виктор Горошенков, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».