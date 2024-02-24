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Назначен генеральный директор Пермского порохового завода

Назначен генеральный директор Пермского порохового завода

24 февраля 2024, 12:00
Фото: properm.ru
Козлов был и.о. гендиректора с прошлого года.

Генеральным директором «Мотовилихинских заводов» стал заместитель гендиректора Леонид Козлов, который с мая 2023 года возглавлял завод в статусе и. о. Конкурс на замещение должности директора прошел 21 декабря. Помимо Козлова в нем участвовал заместитель гендиректора по производству Виктор Горошенков, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Леонид Козлов — внук Леонида Козлова, который возглавлял НПО имени Кирова в советское время

Ранее гендиректором был Сергей Ляшенко. Он руководил предприятием с июня 2022 года по май 2023 года.

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#Пермь#Пороховой завод#Пермский пороховой завод
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