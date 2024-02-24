Назначен генеральный директор Пермского порохового завода

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
Генеральным директором «Мотовилихинских заводов» стал заместитель гендиректора Леонид Козлов, который с мая 2023 года возглавлял завод в статусе и. о. Конкурс на замещение должности директора прошел 21 декабря. Помимо Козлова в нем участвовал заместитель гендиректора по производству Виктор Горошенков, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
Леонид Козлов — внук Леонида Козлова, который возглавлял НПО имени Кирова в советское время
Ранее гендиректором был Сергей Ляшенко. Он руководил предприятием с июня 2022 года по май 2023 года.