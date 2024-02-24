properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

На СВО был убит 25-летний мобилизованный Анатолий Байдин из Пермского края

Остались жена и дети. На СВО был убит 25-летний мобилизованный из Пермского края

24 февраля 2024, 13:44
Фото: 1MI / администрация Частинского округа

На СВО был убит 25-летний мобилизованный Анатолий Байдин из Пермского края

Пока неизвестно, когда состоятся похороны военного.

Стало известно о гибели еще одного жителя Пермского края в ходе специальной военной операции. 25-летний Анатолий Байдин был убит 14 февраля 2024 года, родился он в 1998 году в селе Частые.

По данным чиновников Частинского округа, после школы парень учился на фрезеровщика. На СВО попал во время частичной мобилизации в сентябре 2022 года. У военного остались жена и двое детей. Дата прощания с парнем еще неизвестна.

Частичная мобилизация началась в сентябре 2022 года. Власти отмечали, что в ее рамках планируется призвать на участие в СВО 300 тыс. человек. При этом неизвестно, сколько военных из Прикамья отправились на спецоперацию. Мобилизованные должны оставаться в зоне СВО до окончания спецоперации.

Читайте также:
На СВО был убит молодой мобилизованный из Пермского краяПермяка осудили за кражу иконы и пожертвований для мобилизованных на СВОПрокурор из Прикамья потребовал заблокировать видео о способах сдачи в плен
#Военная операция на Украине#Частичная мобилизация#Пермь
Подпишитесь
«Я не актер». Главное из интервью звезды «Слова пацана» из Пермского края
Сегодня, 12:58
Прокурор из Прикамья потребовал заблокировать видео о способах сдачи в плен
Сегодня, 10:38
Березниковский рэпер получил предупреждение от суда за исполнение песни
Сегодня, 04:20
Из Беларуси в РФ экстрадировали организатора мошенников, обманывавших пермяков
Сегодня, 08:56
В новый санкционный список США попал металлообрабатывающий завод из Перми
Сегодня, 04:40
Пермяков предупредили о рейдах по поиску пьяных водителей в Перми
Сегодня, 05:01