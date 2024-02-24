Остались жена и дети. На СВО был убит 25-летний мобилизованный из Пермского края

Частичная мобилизация началась в сентябре 2022 года. Власти отмечали, что в ее рамках планируется призвать на участие в СВО 300 тыс. человек. При этом неизвестно, сколько военных из Прикамья отправились на спецоперацию. Мобилизованные должны оставаться в зоне СВО до окончания спецоперации.