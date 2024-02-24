Остались жена и дети. На СВО был убит 25-летний мобилизованный из Пермского края

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Стало известно о гибели еще одного жителя Пермского края в ходе специальной военной операции. 25-летний Анатолий Байдин был убит 14 февраля 2024 года, родился он в 1998 году в селе Частые.
По данным чиновников Частинского округа, после школы парень учился на фрезеровщика. На СВО попал во время частичной мобилизации в сентябре 2022 года. У военного остались жена и двое детей. Дата прощания с парнем еще неизвестна.
Частичная мобилизация началась в сентябре 2022 года. Власти отмечали, что в ее рамках планируется призвать на участие в СВО 300 тыс. человек. При этом неизвестно, сколько военных из Прикамья отправились на спецоперацию. Мобилизованные должны оставаться в зоне СВО до окончания спецоперации.