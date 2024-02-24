Отделения Соцфонда в Пермском крае будут работать в последнюю субботу месяца

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
С 1 марта 2024 года последняя суббота месяца в клиентских службах Социального фонда РФ станет рабочей, сообщает пермский Софцонд в социальных сетях. В дополнительные дни обслуживания офисы будут работать по сокращенному графику, однако доступными будут все услуги.
В Прикамье посетителей будут принимать по сокращенным субботам с 9:00 до 16:00. Первая рабочая суббота намечена на 30 марта. Записаться на прием можно через сайт или по телефону: 88002000882.