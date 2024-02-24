properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Отделения Соцфонда в Пермском крае будут работать в последнюю субботу месяца

Отделения Соцфонда в Пермском крае будут работать в последнюю субботу месяца

24 февраля 2024, 07:04
Фото: 1MI
Дополнительный день работы будет сокращенным.

С 1 марта 2024 года последняя суббота месяца в клиентских службах Социального фонда РФ станет рабочей, сообщает пермский Софцонд в социальных сетях. В дополнительные дни обслуживания офисы будут работать по сокращенному графику, однако доступными будут все услуги.

В Прикамье посетителей будут принимать по сокращенным субботам с 9:00 до 16:00. Первая рабочая суббота намечена на 30 марта. Записаться на прием можно через сайт или по телефону: 88002000882.

Читайте также:
Пермская епархия предложила платить врачам за отказ женщин от аборта«Человеку дается передышка, чтобы подумать». Как в Перми помогают бездомным людямВ Пермском крае на рок-фестивале пройдет настоящая рокерская свадьба
#Касается каждого#Пермь
Подпишитесь
Прокурор из Прикамья потребовал заблокировать видео о способах сдачи в плен
Сегодня, 10:38
Березниковский рэпер получил предупреждение от суда за исполнение песни
Сегодня, 04:20
Из Беларуси в РФ экстрадировали организатора мошенников, обманывавших пермяков
Сегодня, 08:56
В новый санкционный список США попал металлообрабатывающий завод из Перми
Сегодня, 04:40
«Говорят, что это самоубийство, а я не верю». Пермяка нашли спустя 2 месяца поисков
Сегодня, 05:50
Пермяков предупредили о рейдах по поиску пьяных водителей в Перми
Сегодня, 05:01