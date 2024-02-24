properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Пермяк требует от предпринимателя 3 миллиона рублей за потерянную ногу

Пермяк требует от предпринимателя 3 миллиона рублей за потерянную ногу

24 февраля 2024, 13:24
Фото: fusionbrain.ai
Мужчину потерял ногу, когда работал на станке.

Пермяк подал в суд на индивидуального предпринимателя за травму. Он обратился в Орджоникидзевский районный суд, требуя компенсировать моральный вред в размере 3 млн рублей, сообщает пресс-служба суда.

Требования мужчина обосновал тем, что весной прошлого года работал на станке, где получил травму. В итоге пришлось ампутировать ногу. Травма расценивается как тяжкий вред здоровью. Ему назначили вторую группу инвалидности с утратой профессиональной трудоспособности на 80%.

Истец уточнил, что хочет вести активный образ жизни, заниматься спортом, но не может — это причиняет ему сильные боли и нравственные страдания.

Судя по картотеки суда, ответчиком выступает ИП Сергей Терещенко. По данным Rusprofile, основной вид деятельности ИП — торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

#Суд#Пермь#Инвалид#Травмы
Подпишитесь
«Я не актер». Главное из интервью звезды «Слова пацана» из Пермского края
Сегодня, 12:58
Прокурор из Прикамья потребовал заблокировать видео о способах сдачи в плен
Сегодня, 10:38
Березниковский рэпер получил предупреждение от суда за исполнение песни
Сегодня, 04:20
Из Беларуси в РФ экстрадировали организатора мошенников, обманывавших пермяков
Сегодня, 08:56
В новый санкционный список США попал металлообрабатывающий завод из Перми
Сегодня, 04:40
Пермяков предупредили о рейдах по поиску пьяных водителей в Перми
Сегодня, 05:01