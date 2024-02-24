Пермяк требует от предпринимателя 3 миллиона рублей за потерянную ногу

Требования мужчина обосновал тем, что весной прошлого года работал на станке, где получил травму. В итоге пришлось ампутировать ногу. Травма расценивается как тяжкий вред здоровью. Ему назначили вторую группу инвалидности с утратой профессиональной трудоспособности на 80%.