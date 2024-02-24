Пермяк требует от предпринимателя 3 миллиона рублей за потерянную ногу

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Пермяк подал в суд на индивидуального предпринимателя за травму. Он обратился в Орджоникидзевский районный суд, требуя компенсировать моральный вред в размере 3 млн рублей, сообщает пресс-служба суда.
Требования мужчина обосновал тем, что весной прошлого года работал на станке, где получил травму. В итоге пришлось ампутировать ногу. Травма расценивается как тяжкий вред здоровью. Ему назначили вторую группу инвалидности с утратой профессиональной трудоспособности на 80%.
Истец уточнил, что хочет вести активный образ жизни, заниматься спортом, но не может — это причиняет ему сильные боли и нравственные страдания.
Судя по картотеки суда, ответчиком выступает ИП Сергей Терещенко. По данным Rusprofile, основной вид деятельности ИП — торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.