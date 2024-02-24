Пермяка осудили за кражу иконы и пожертвований для мобилизованных на СВО

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Суксунский районный суд осудил местного жителя за кражу денег для мобилизованных. По данным суда, это не единственное преступление, которое совершил мужчина. В суде говорят, что обвиняемый и его товарищ в октябре 2023 года напились и договорились пойти на преступление. Они украли стеклянную банку с пожертвованиями для мобилизованных, которая стояла на кассе в магазине — в ней было 8,9 тыс. рублей.
Кроме того, в ноябре 2023 года мужчина украл из чужого гаража электрический двигатель и запасные части двигателя, причинив ущерб на 8,1 тыс. рублей. В том же месяца он украл мясорубку, гаечный ключ, рулетку, сковородку, мешок из-под муки, скалку, шесть вилок. Вдобавок, он украл зарядное устройство, икону «Святитель Иоанн Златоуст».
В итоге за несколько преступлений злоумышленника приговорили к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил, его можно обжаловать.