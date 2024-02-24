Пермяка осудили за кражу иконы и пожертвований для мобилизованных на СВО

Суксунский районный суд осудил местного жителя за кражу денег для мобилизованных. По данным суда, это не единственное преступление, которое совершил мужчина. В суде говорят, что обвиняемый и его товарищ в октябре 2023 года напились и договорились пойти на преступление. Они украли стеклянную банку с пожертвованиями для мобилизованных, которая стояла на кассе в магазине — в ней было 8,9 тыс. рублей.