Пермяков предупредили о рейдах по поиску пьяных водителей в Перми

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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В выходные 24 и 25 февраля сотрудники ГИБДД Перми усилят контроль за дорожным движением в краевой столице. В Госавтоинспекции отмечают, что их целью будет пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, а также поиск пьяных водителей.
Если у вас есть информация о пьяных водителях, ее можно сообщать в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по Перми: 246-79-00; 261-99-99; 102.
При этом уже вступила в силу норма, по которой за информацию о нетрезвых водителях будут платить по 5 тыс. рублей. Инструкция о том, как получить деньги, тут.