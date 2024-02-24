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Пермяков предупредили о рейдах по поиску пьяных водителей в Перми

Пермяков предупредили о рейдах по поиску пьяных водителей в Перми

24 февраля 2024, 05:01
Фото: fusionbrain.ai
О нетрезвых водителей призывают сообщать силовикам.

В выходные 24 и 25 февраля сотрудники ГИБДД Перми усилят контроль за дорожным движением в краевой столице. В Госавтоинспекции отмечают, что их целью будет пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, а также поиск пьяных водителей.

Если у вас есть информация о пьяных водителях, ее можно сообщать в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по Перми: 246-79-00; 261-99-99; 102.

При этом уже вступила в силу норма, по которой за информацию о нетрезвых водителях будут платить по 5 тыс. рублей. Инструкция о том, как получить деньги, тут.

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#Пермь#Гибдд#Дпс#Пьяные водители
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