Поселок в Пермском крае был вынужден перейти на печное отопление из-за пожараапризнал

В Пермском крае в поселке Харино произошел пожар в котельной — она отапливала детский сад и жилые дома по двум улицам. Огонь возник ночью 23 февраля. После тушения пожара местные власти ввели режим повышенной готовности. Жильцов призвали перейти на печное отопление, так как практически во всех домах они есть.