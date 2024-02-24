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Поселок в Пермском крае был вынужден перейти на печное отопление из-за пожараапризнал

Поселок в Пермском крае был вынужден перейти на печное отопление из-за пожараапризнал

24 февраля 2024, 08:07
Фото: соцсети главы округа
Пожар в котельной случился ночью 23 февраля.

В Пермском крае в поселке Харино произошел пожар в котельной — она отапливала детский сад и жилые дома по двум улицам. Огонь возник ночью 23 февраля. После тушения пожара местные власти ввели режим повышенной готовности. Жильцов призвали перейти на печное отопление, так как практически во всех домах они есть.

По данным главы администрации Гайнского округа Елизаветы Шалгинских, днем 23 февраля удалось наладить работу двух котлов. Выяснилось, что некоторые жители берут воду с системы отопления для хозяйственных нужд. Таких потребителей глава округа пообещала найти: «Дело это незаконное и может привести к негативным последствиям в котельной».

К вечеру 23 февраля основные восстановительные работы провели, насос для подкачки воды в систему отопления подключили, нужное оборудование закупили, обгоревшие оконные проемы закрыли. Температура в домах пришла в норму.

Фото: соцсети главы округа
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#Коммунальный рай#Пермь#Жкх#Отопление
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