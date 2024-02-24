Прокурор из Прикамья потребовал заблокировать видео о способах сдачи в плен

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Прокурор Суксунского района потребовал через суд запретить доступ к материалам о способах добровольной сдачи в плен для участников специальной военной операции. Сказано, что эта информация способствует к совершению противоправных действий, так как вводит в заблуждение людей о том, что сдаваться в плен возможно и допустимо.
Суксунский районный суд удовлетворил иск прокурора, при этом в релизе суда не сказано, о какой конкретно информации идет речь. Однако в картотеке суда сказано, что материалы размещены на видеохостинге YouTube. Иск был зарегистрирован в конце января, удовлетворен 19 февраля. Решение суда в законную силу еще не вступило.
В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки об уголовной ответственности за добровольную сдачу в плен. За сдачу в плен грозит до 10 лет лишения свободы. В проекте постановления пленума Верховного суда России сказано, что сдача в плен будет наказываться в том случае, когда была возможность оказать решительное сопротивление, чтобы этого избежать.