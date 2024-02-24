Украла 3 миллиона. Сотрудница банка из Прикамья обманывала пенсионеров несколько лет

Она долгое время работала с пенсионерами и поняли, что они не особо разбираются в финансовых вопросах, многие пользуются старыми телефонами, на которые даже нельзя поставить банковское приложение. Это значит, что они не в состоянии следить за движением денег. Кроме того, некоторым пенсионерам она помогала оплачивать счета за коммунальные слуги.