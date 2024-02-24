Украла 3 миллиона. Сотрудница банка из Прикамья обманывала пенсионеров несколько лет

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
В Пермском крае будут судить 29-летнюю девушку за 12 случаев кражи. По данным краевой полиции, она работала финансовым экспертом в одном из банков в Соликамске, занималась оформлением банковских продуктов, отвечала на вопросы клиентов об открытии вкладов и счетов.
Она долгое время работала с пенсионерами и поняли, что они не особо разбираются в финансовых вопросах, многие пользуются старыми телефонами, на которые даже нельзя поставить банковское приложение. Это значит, что они не в состоянии следить за движением денег. Кроме того, некоторым пенсионерам она помогала оплачивать счета за коммунальные слуги.
Девушка решила на этом заработать. Она придумала схему хищения денег у клиентов банка, которую реализовывала с августа 2017 года по сентябрь 2023 года. Потерпевшие просили оформить им вклад, однако злоумышленница переводила деньги не на вклады, а на счета потерпевших, открывая карты. Позже она получала доступ к картам и пин-кодам потерпевших — деньги она снимала со счетов сразу, как клиент уходил.
Позже пенсионеры возвращались, сотрудница якобы продлевала договор по вкладу, утверждая, что сбережения растут. Многие из них несколько лет продлевали пустые вклады.
Потерпевшими стали 12 человек, старшему из них было почти 90 лет. У них похитили от 50 до 750 тыс. рублей. Всего злоумышленнице удалось получить 3 млн рублей — она использовала эти деньги для погашения своих долгов. Преступление удалось обнаружить после обращения в полицию одного из пенсионеров — он увидел, что денег на вкладе нет.