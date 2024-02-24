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Published Сегодня, 04:40

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Updated Сегодня, 05:26

В новый санкционный список США попал металлообрабатывающий завод из Перми

В новый санкционный список США попал металлообрабатывающий завод из Перми

24 февраля 2024, 04:40
Фото: pzmc.org
Завод производит металлообрабатывающие станки.

США ввели новые санкции против России — на этот раз они были введены не только из-за проведения специальной военной операции, но и из-за смерти оппозиционера Алексея Навального*. Америка ввела более 500 новых санкций.

В списке оказалось и пермское предприятие АО «Совместное технологическое предприятие „Пермский завод металлообрабатывающих центров“». На сайте компании сказано, что они производят металлообрабатывающие станки. Оборудование востребовано в том числе для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроков ее завершения нет. С начала спецоперации российские и пермские компании попадают в санкционные списки разных стран.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Санкции#Санкции ЕС#Завод
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