В новый санкционный список США попал металлообрабатывающий завод из Перми

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
США ввели новые санкции против России — на этот раз они были введены не только из-за проведения специальной военной операции, но и из-за смерти оппозиционера Алексея Навального*. Америка ввела более 500 новых санкций.
В списке оказалось и пермское предприятие АО «Совместное технологическое предприятие „Пермский завод металлообрабатывающих центров“». На сайте компании сказано, что они производят металлообрабатывающие станки. Оборудование востребовано в том числе для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроков ее завершения нет. С начала спецоперации российские и пермские компании попадают в санкционные списки разных стран.
*Внесен в реестр террористов и экстремистов.