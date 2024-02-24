В Пермском крае во вторую годовщину СВО простятся с 39-летним военным

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Во время специальной военной операции был убит 39-летний военный из Пермского края Владимир Федосеев. По данным чиновников из администрации Косинского округа, он родился 4 июля 1984 года в селе Чураки. В ноябре прошлого года решил отправиться на СВО.
22 января 2024 года был убит при выполнении боевой задачи. Прощание с ним состоится во вторую годовщину СВО — 24 февраля в здании Чураковского СДК.
Точное количество погибших из Пермского края в ходе СВО неизвестно. Власти данную информацию не сообщают.