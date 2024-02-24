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Published Сегодня, 06:13

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Updated Сегодня, 06:15

В Пермском крае во вторую годовщину СВО простятся с 39-летним военным

В Пермском крае во вторую годовщину СВО простятся с 39-летним военным

24 февраля 2024, 06:13
Фото: 1MI / vk.com/kosaadm
Мужчина участвовал в спецоперации с ноября прошлого года.

Во время специальной военной операции был убит 39-летний военный из Пермского края Владимир Федосеев. По данным чиновников из администрации Косинского округа, он родился 4 июля 1984 года в селе Чураки. В ноябре прошлого года решил отправиться на СВО.

22 января 2024 года был убит при выполнении боевой задачи. Прощание с ним состоится во вторую годовщину СВО — 24 февраля в здании Чураковского СДК.

Точное количество погибших из Пермского края в ходе СВО неизвестно. Власти данную информацию не сообщают.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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