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В Прикамье на поддержку семей участников СВО хотят выделить еще 75 млн рублей

В Прикамье на поддержку семей участников СВО хотят выделить еще 75 млн рублей

24 февраля 2024, 07:21
Фото: 1MI
Поправки в бюджет должны одобрить депутаты.

В Пермском крае из бюджета планируется выделить еще 75 млн рублей для оказания помощи для семей участников специальной военной операции. Из законопроекта об изменениях в бюджет на 2024–2026 годы следует, что большая часть средств пойдет на помощь для детей, чьи родители участвуют в СВО — 60 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». Размер разовой выплаты составит 15 тыс. рублей — на нее смогут рассчитывать около 1 тыс. семей.

Еще 15 млн рублей чиновники хотят выделить на покупку дров, которые отдадут семьям для отопления домов.

При этом точное количество участников СВО из Прикамья неизвестно — власти такую информацию не озвучивают, как и неясно, сколько человек погибли в ходе СВО. О погибших сообщают чиновники из округов в социальных сетях, власти Перми подобную информацию не публикуют.

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#Военная операция на Украине#Касается каждого#Пермь
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