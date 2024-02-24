В Прикамье на поддержку семей участников СВО хотят выделить еще 75 млн рублей

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В Пермском крае из бюджета планируется выделить еще 75 млн рублей для оказания помощи для семей участников специальной военной операции. Из законопроекта об изменениях в бюджет на 2024–2026 годы следует, что большая часть средств пойдет на помощь для детей, чьи родители участвуют в СВО — 60 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». Размер разовой выплаты составит 15 тыс. рублей — на нее смогут рассчитывать около 1 тыс. семей.
Еще 15 млн рублей чиновники хотят выделить на покупку дров, которые отдадут семьям для отопления домов.
При этом точное количество участников СВО из Прикамья неизвестно — власти такую информацию не озвучивают, как и неясно, сколько человек погибли в ходе СВО. О погибших сообщают чиновники из округов в социальных сетях, власти Перми подобную информацию не публикуют.