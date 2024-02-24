Вторая годовщина СВО. Пожар на заводе в Липецкой области и перехваченные БПЛА

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Вторая годовщина специальной военной операции началась с пожара на заводе. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что произошло возгорание в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).
«По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют», — пояснил глава области.
Само предприятие пишет, что 24 февраля в 1:40 на территории Коксохимического производства произошел хлопок. Возгорание на площади 2 кв м. ликвидировали, никто не пострадал, причины ЧП сейчас выясняют.
В Минобороны уточняют, что ночью пресечены попытки совершить террористические атаки с применением БПЛА. Средства ПВО перехватили один БПЛА над Курской областью, два — над Липецкой областью, еще один беспилотник уничтожили над Тульской областью.