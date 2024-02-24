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«Я не актер». Главное из интервью звезды «Слова пацана» из Пермского края

«Я не актер». Главное из интервью звезды «Слова пацана» из Пермского края

24 февраля 2024, 12:58
Фото: соцсети Могильникова
Рассказываем, о чем говорил Ярослав Могильников.

16-летний актер Ярослав Могильников, родившийся в Лысьве, дал интервью YouTube каналу «Макарена», который ведет журналист Карен Адамян. Могильников получил широкую известность после роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).

Парень рассказал, что сейчас живет с родителями в Москве, но думает о переезде и покупке квартиры. Однако родители видят, что он еще не до конца готов: «Они говорят, чтобы я показал, что я готов, но не понимаю, что это значит. Посуду мою, убираюсь. Сбегал очень много раз раньше после ссор с родителями. Раньше был такой — разбойничек, я этим не горжусь».

При этом деньги, которые он зарабатывает, на руках у Могильникова: «Родители мне доверяют. Первая большая сумма, которую держал на руках, была больше 50 тыс. рублей. У меня было желание потратить, что-то купить, но родители сказали потратить с умом».

Что еще говорил Могильников:

  • Что чувствовал Ярослав, когда узнал, что его персонажа убьют? «Когда увидел сценарий не было обидно, стало обидно после выхода сериала — про персонажа забыли быстро. У всех поднимались подписчики, а у меня поднялись — и все». Его гримировали около 2,5 часов для того, чтобы показать персонажа после избиения.
  • Почему был переснята концовка? «Из-за слитых серий, многие зрители не ценят труд и смотрят слитые серии. Любые сливы — это неуважение ко всем. Я раньше сливал песни рэперов заранее в Telegram-канал — мне это нравилось, мне угрожали судом».
  • Дрался ли когда-нибудь? «На кулаках никогда не дрался. Один раз ударил чувака. Сейчас понимают, что если драться на кулаках, то в полицию загребут. Я ни разу в жизни кулаком не получал в лицо. Есть страх получить кулаком в лицо».
  • «Я пробовался на роль Андрея, на роль Марата, но сейчас я смотрю и понимаю, почему меня не утвердили на другие роли — на роль Ералаша я подходил». При этом был задействован Антон Богданов — он подсказал Могильникову записать пробы на другую роль после того, как ему отказали на участие в главных ролях.
  • «Мне кажется, меня бы точно не утвердили, что если бы Антон лично не отправил мои пробы Жоре [Крыжовникову]».
  • «Я дергаю волосы, у меня очень чувствительные волосы, у меня слезы текут — обычно я так добиваюсь слез».

  • «Мне вообще не нравится как я играю, я вижу только минусы и косяки. Я вижу и думаю: „Как же я дебильно сыграл“. Мне все говорят прикольно сыграл, я им не верю. Я смотрю и думаю: „я не актер“. Не нравится моя речь, эмоции некоторые, как я смотрюсь в кадре».

  • Могильников ушел со школы после 9 класса. Почему? «Мне было 15 лет, я закончил 9 класс с трудом. Я был на съемках в то время. После этого мы сидим с мамой и говорю: либо колледж, либо 10 и 11 классы. В итоге думали долго, в колледж не успел. Потом я понял, что я не могу учиться в школе. Это было во время съемок в сериале „Слово пацана“. Собираюсь поступать в киноколледж московский. На одной органике не вывезти долго, нужно профессиональные навыки повышать».

  • «Учителя предвзято относились, что слишком много времени провожу на съемках. Учителя не воспринимали то, чем я занимаюсь. Самое ужасное, что в моей жизни было — это школа, не из-за образования, а из-за отношения учителей».

  • «Одно время отказывался от проб. Мечтал стать футболистом, чтобы меня папа смотрел по телеку, гордился мной, но очень много пропускал из-за болезни».
  • Почему прилипла роль сорванца? «Я бы хотел попробовать сыграть разноплановую роль. Хочу попробовать себя в Голливуде, хочу получить Оскар. Мне кажется, что многие этого хотят, но не говорят на камеру».
  • Первый фильм, в который попал Ярослав, назывался «Подельники», его снимали в Прикамье, но получил он роль случайно. «Меня нашли в кафе в Лысьве, посмотрели до этого больше 300 мальчиков. Может быть, это судьба, а может быть, случайность. Я туда зашел к маме после репетиции КВНа. Заходит компания людей, они оглядываются на меня. А потом ко мне подошли и пригласили на кастинг».
  • «За день до съемок „Подельников“ я закатил жесткую истерику. Убежал из дома. Павел Деревянко мне записывал голосовухи, успокаивал меня. Я не понимаю, как в тот момент все выдержали, как вытерпели. Я боялся, что ничего не выйдет. Я не понимал, как сильно это бьет по съемкам — там большие деньги вокруг».
  • «Папа работает на машиностроительном заводе. У мама личный блог, она делает пеленание. Мне сложно это объяснить — там матрица души. Я всем говорю, что она психолог просто. Подкалываю об инфоцыганах».
  • «Мама часто была на съемках „Слова пацана“, часто на ночных сменах — по закону без родителей я не могу в них участвовать».
  • «Многие ребята не хотят, чтобы был второй сезон».
  • Мешает ли картавость? «Когда я только начинал в кино все говорили, что надо убирать картавость. В детстве ходил к логопеду. Сейчас я понимаю, что это моя фишка. Это меня украшает. Я, конечно, планирую, все равно убирать это».
  • Могильников снимется в российско-китайском фильме «Красный шелк» — он исполнит небольшую роль официанта.
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