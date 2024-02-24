«Я не актер». Главное из интервью звезды «Слова пацана» из Пермского края

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
16-летний актер Ярослав Могильников, родившийся в Лысьве, дал интервью YouTube каналу «Макарена», который ведет журналист Карен Адамян. Могильников получил широкую известность после роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).
Парень рассказал, что сейчас живет с родителями в Москве, но думает о переезде и покупке квартиры. Однако родители видят, что он еще не до конца готов: «Они говорят, чтобы я показал, что я готов, но не понимаю, что это значит. Посуду мою, убираюсь. Сбегал очень много раз раньше после ссор с родителями. Раньше был такой — разбойничек, я этим не горжусь».
При этом деньги, которые он зарабатывает, на руках у Могильникова: «Родители мне доверяют. Первая большая сумма, которую держал на руках, была больше 50 тыс. рублей. У меня было желание потратить, что-то купить, но родители сказали потратить с умом».
Что еще говорил Могильников:
«Мне вообще не нравится как я играю, я вижу только минусы и косяки. Я вижу и думаю: „Как же я дебильно сыграл“. Мне все говорят прикольно сыграл, я им не верю. Я смотрю и думаю: „я не актер“. Не нравится моя речь, эмоции некоторые, как я смотрюсь в кадре».
Могильников ушел со школы после 9 класса. Почему? «Мне было 15 лет, я закончил 9 класс с трудом. Я был на съемках в то время. После этого мы сидим с мамой и говорю: либо колледж, либо 10 и 11 классы. В итоге думали долго, в колледж не успел. Потом я понял, что я не могу учиться в школе. Это было во время съемок в сериале „Слово пацана“. Собираюсь поступать в киноколледж московский. На одной органике не вывезти долго, нужно профессиональные навыки повышать».
«Учителя предвзято относились, что слишком много времени провожу на съемках. Учителя не воспринимали то, чем я занимаюсь. Самое ужасное, что в моей жизни было — это школа, не из-за образования, а из-за отношения учителей».