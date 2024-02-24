«Я не актер». Главное из интервью звезды «Слова пацана» из Пермского края

«Мне вообще не нравится как я играю, я вижу только минусы и косяки. Я вижу и думаю: „Как же я дебильно сыграл“. Мне все говорят прикольно сыграл, я им не верю. Я смотрю и думаю: „я не актер“. Не нравится моя речь, эмоции некоторые, как я смотрюсь в кадре».

Могильников ушел со школы после 9 класса. Почему? «Мне было 15 лет, я закончил 9 класс с трудом. Я был на съемках в то время. После этого мы сидим с мамой и говорю: либо колледж, либо 10 и 11 классы. В итоге думали долго, в колледж не успел. Потом я понял, что я не могу учиться в школе. Это было во время съемок в сериале „Слово пацана“. Собираюсь поступать в киноколледж московский. На одной органике не вывезти долго, нужно профессиональные навыки повышать».