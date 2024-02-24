Жительницу Пермского края оштрафовали на смешную сумму за разгром супермаркета

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В Верещагино наказали местную жительницу, которая разгромила супермаркет. В середине января женщина дважды приходила в супермаркет: сначала она украла мороженое и скинула несколько товаров с полки, а затем вернулась с уже более агрессивным настроем. Она разбивала бутылки, кусала торты и пила коктейли.
В феврале суд рассмотрел протокол за мелкое хулиганство, составленный на женщину — ее оштрафовали. Максимальный размер штрафа по ч.1 ст. 20.1 КоАП составляет 1 тыс. рублей. При этом ее могли отправить под арест на срок до 15 суток.
В суде уточнили, что женщина выражалась нецензурной бранью, размахивала руками, мешала сотрудникам работать, повреждала товары. Ущерб от ее действий составил 49,8 тыс. рублей.
При этом в суде отметили, что нарушительница была вменяемой в момент правонарушения. При вынесении наказания суд учитывал наличие смягчающих обстоятельств. Постановление суда в законную силу еще не вступило.
При этом у супермаркета есть возможность подать гражданский иск для возмещения ущерба.