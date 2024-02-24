Жительницу Пермского края оштрафовали на смешную сумму за разгром супермаркета

В Верещагино наказали местную жительницу, которая разгромила супермаркет. В середине января женщина дважды приходила в супермаркет: сначала она украла мороженое и скинула несколько товаров с полки, а затем вернулась с уже более агрессивным настроем. Она разбивала бутылки, кусала торты и пила коктейли.