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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Жительницу Пермского края оштрафовали на смешную сумму за разгром супермаркета

Жительницу Пермского края оштрафовали на смешную сумму за разгром супермаркета

24 февраля 2024, 09:46
Фото: vk.com/public66538013
Нарушительницу могли отправить под арест до 15 дней.

В Верещагино наказали местную жительницу, которая разгромила супермаркет. В середине января женщина дважды приходила в супермаркет: сначала она украла мороженое и скинула несколько товаров с полки, а затем вернулась с уже более агрессивным настроем. Она разбивала бутылки, кусала торты и пила коктейли.

В феврале суд рассмотрел протокол за мелкое хулиганство, составленный на женщину — ее оштрафовали. Максимальный размер штрафа по ч.1 ст. 20.1 КоАП составляет 1 тыс. рублей. При этом ее могли отправить под арест на срок до 15 суток.

В суде уточнили, что женщина выражалась нецензурной бранью, размахивала руками, мешала сотрудникам работать, повреждала товары. Ущерб от ее действий составил 49,8 тыс. рублей.

При этом в суде отметили, что нарушительница была вменяемой в момент правонарушения. При вынесении наказания суд учитывал наличие смягчающих обстоятельств. Постановление суда в законную силу еще не вступило.

При этом у супермаркета есть возможность подать гражданский иск для возмещения ущерба.

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#Суд#Пермь#Верещагино#Хулиганство
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