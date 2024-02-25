Краевой наркодиспансер возглавил бывший глава пермского перинатального центра

С начала марта 2023 года Михневич возглавлял пермский краевой перинатальный центр. После того, как он ушел с поста, его место занял Алексей Марков, пояснили «Ъ-Прикамье» в Минздраве Прикамья. Ранее Марков заведовал операционным блоком учреждения.