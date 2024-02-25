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Published Сегодня, 13:08

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Updated Сегодня, 14:53

Краевой наркодиспансер возглавил бывший глава пермского перинатального центра

Краевой наркодиспансер возглавил бывший глава пермского перинатального центра

25 февраля 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney
Должность главврача краевого перинатального центра занял Алексей Марков.

Экс-глава пермского перинатального центра Дмитрий Михневич стал главным врачом краевого клинического наркологического диспансера. Об этом сообщает «СПАРК-Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ от 20 февраля

С начала марта 2023 года Михневич возглавлял пермский краевой перинатальный центр. После того, как он ушел с поста, его место занял Алексей Марков, пояснили «Ъ-Прикамье» в Минздраве Прикамья. Ранее Марков заведовал операционным блоком учреждения.

Пост главы пермского наркодиспансера оказался свободным в ноябре прошлого года. Тогда по собственному желанию уволился Михаил Мальцев. В январе текущего года Мальцев возглавил тамбовское министерство социальной защиты и семейной политики.

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