Краевой наркодиспансер возглавил бывший глава пермского перинатального центра

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Экс-глава пермского перинатального центра Дмитрий Михневич стал главным врачом краевого клинического наркологического диспансера. Об этом сообщает «СПАРК-Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ от 20 февраля
С начала марта 2023 года Михневич возглавлял пермский краевой перинатальный центр. После того, как он ушел с поста, его место занял Алексей Марков, пояснили «Ъ-Прикамье» в Минздраве Прикамья. Ранее Марков заведовал операционным блоком учреждения.
Пост главы пермского наркодиспансера оказался свободным в ноябре прошлого года. Тогда по собственному желанию уволился Михаил Мальцев. В январе текущего года Мальцев возглавил тамбовское министерство социальной защиты и семейной политики.