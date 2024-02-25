На 81-м году ушёл из жизни вице-губернатор Пермской области

Вице-губернатор Пермской области Владимир Боев на 81-м году ушел из жизни. Об этом сообщает министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень. Родился Владимир 27 октября 1943 года в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. После окончания школы в 1961 году он поступил в Пермский медицинский институт.



Общий трудовой стаж Боева в медицине составил 50 лет. Начал свой путь мужчина на посту участкового терапевта в Юго-Камской МСЧ Прикамья, а затем занимал и такие должности как главный врач Уинской ЦРБ, заведующий отделом здравоохранения Индустриального района Перми, главный врач Осинской ЦРБ, заместитель председателя Пермского облисполкома (главы администрации области) по социальным вопросам, заведующий управлением здравоохранения Пермского района, доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения ПГМА.