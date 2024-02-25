Перекрытие участка шоссе Космонавтов в Перми переносится на неопределенный срок

По сообщению ведомства, для ровной раскладки плит временной дороги необходимо сделать выравнивающий слой из песка. Сам песок должен быть подвижным, а при большом минусе этого добиться невозможно. Так, переключение на объездную дорогу передвигается до окончания ее обустройства.