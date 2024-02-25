Перекрытие участка шоссе Космонавтов в Перми переносится на неопределенный срок

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Закрытие участка шоссе Космонавтов в Перми переносится на неопределенный срок. Об этом сообщает Минтранс Прикамья во ВКонтакте. Плановые работы на объекте должны были начаться 23 февраля, но по причине непредвиденных морозов до -25°С строительной бригаде не удалось подготовить дорожное основание.
По сообщению ведомства, для ровной раскладки плит временной дороги необходимо сделать выравнивающий слой из песка. Сам песок должен быть подвижным, а при большом минусе этого добиться невозможно. Так, переключение на объездную дорогу передвигается до окончания ее обустройства.
О датах перекрытия участка шоссе будет сообщено дополнительно. Ранее сообщалось, что выполняемые работы связаны со строительством дороги на улице Крисанова. Проект строительства оценивается в 37,04 млрд рублей.