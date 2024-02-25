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Updated Сегодня, 17:44

Перекрытие участка шоссе Космонавтов в Перми переносится на неопределенный срок

Перекрытие участка шоссе Космонавтов в Перми переносится на неопределенный срок

25 февраля 2024, 17:44
Фото: Минтранс Пермского края
О новой дате перекрытия участка дороги будет сообщено дополнительно.

Закрытие участка шоссе Космонавтов в Перми переносится на неопределенный срок. Об этом сообщает Минтранс Прикамья во ВКонтакте. Плановые работы на объекте должны были начаться 23 февраля, но по причине непредвиденных морозов до -25°С строительной бригаде не удалось подготовить дорожное основание.

По сообщению ведомства, для ровной раскладки плит временной дороги необходимо сделать выравнивающий слой из песка. Сам песок должен быть подвижным, а при большом минусе этого добиться невозможно. Так, переключение на объездную дорогу передвигается до окончания ее обустройства.

О датах перекрытия участка шоссе будет сообщено дополнительно. Ранее сообщалось, что выполняемые работы связаны со строительством дороги на улице Крисанова. Проект строительства оценивается в 37,04 млрд рублей.

Схема перекрытия участка шоссе КосмонавтовСхема перекрытия участка шоссе Космонавтов
Схема перекрытия участка шоссе Космонавтов
Фото: Минтранс Прикамья
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