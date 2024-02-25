Пермская краевая инспекция требует восстановить Свято-Троицкий мужской монастырь

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья 14 февраля подала исковое заявление в суд к Соликамскому Свято-Троицкому мужскому монастырю. Заявитель требует от монастыря начать разработку научно-проектной документации по сохранению комплекса и провести работы по восстановлению объекта. На материалы дела на сайте Арбитражного суда обратил внимание «Ъ-Прикамье».
На основании разработанного проекта по сохранению мужского монастыря, производственные работы должны быть проведены в течение трех лет после вступления в силу решения суда.
Ранее сообщалось, что летом прошлого года ведомство также потребовало привести в порядок здание Вознесенской церкви. На сооружении собственник комплекса должен разместить информационную надпись об архитектурном памятнике. Суд принял иск краевой инспекции, предварительное заседание по этому делу состоится 13 марта.
Свято-Троицкий мужской монастырь был возведен в 1589–1591 годах. Его первыми основателями считаются Василий Анофриев и Прокопий Моисеев. Позднее, в 1698–1704 годах, деревянная постройка церкви была заменена на каменную.