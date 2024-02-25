Пермская краевая инспекция требует восстановить Свято-Троицкий мужской монастырь

Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья 14 февраля подала исковое заявление в суд к Соликамскому Свято-Троицкому мужскому монастырю. Заявитель требует от монастыря начать разработку научно-проектной документации по сохранению комплекса и провести работы по восстановлению объекта. На материалы дела на сайте Арбитражного суда обратил внимание «Ъ-Прикамье».