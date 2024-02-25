Регистрация на лыжную гонку «Ёлки. Пермский период» заканчивается 2 марта

Лыжная гонка пройдет на специально подготовленной трассе. К соревнованию допускаются все желающие старше 11 лет в пяти разных категориях: от 2010 года рождения и младше, 2008–2009 год рождения, 2006–2007 год рождения, 2004–2005 год рождения, 2003 год рождения и старше.