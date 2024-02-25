Регистрация на лыжную гонку «Ёлки. Пермский период» заканчивается 2 марта

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
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Updated Сегодня, 14:32
На лыжный спринт «Елки. Пермский период» можно зарегистрироваться 2 марта до 00:00. Спортивное мероприятие пройдет 2 марта в саду имени 250-летия города Перми в Дзержинском районе, сообщает администрация Перми.
На данный момент занято больше 280 слотов из 700 возможных. При достижении максимального числа участников спринта регистрация может быть закрыта досрочно, предупредили в городском комитете по физической культуре и спорту
Лыжная гонка пройдет на специально подготовленной трассе. К соревнованию допускаются все желающие старше 11 лет в пяти разных категориях: от 2010 года рождения и младше, 2008–2009 год рождения, 2006–2007 год рождения, 2004–2005 год рождения, 2003 год рождения и старше.
Регистрация в качестве участника соревнования и оплата взноса проводится на сайте «Умный спорт». По результатам соревнования каждый участник, добравшийся до финиша, получит сувенирную медаль. Победители и призеры и призеры получат медали и дипломы, а команды-победители и призеры в эстафете — кубки, медали и дипломы.