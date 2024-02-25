Спортсмены из Чусового стали победителями «Кубка Чемпионов»

«Тут все сильные, есть российские спортсмены из сборной, борьба была. Я сделал все, что мог, это дало такой результат. Слежу ли за этапами Кубка мира? Конечно, смотрю. Этот турнир прошел, потому что нас не пускают за границу, тут атмосфера, как на этапах Кубка мира, сильнейшие спортсмены, и все борются. Мы работаем, чтобы они за границей не думали, что мы просто так сидим, но мы ждем, когда откроют», — поделился Артем с изданием ТАСС.