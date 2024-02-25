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Updated Сегодня, 12:17

Спортсмены из Чусового стали победителями «Кубка Чемпионов»

Спортсмены из Чусового стали победителями «Кубка Чемпионов»

25 февраля 2024, 12:07
Фото: Минспорта Прикамья
Мероприятие прошло на спортивном комплексе «Воробьевы горы» в Москве.

Чусовляне Артем Шульдяков и Виктория Лазаренко одержали победу на «Кубке Чемпионов» в дисциплине парный могул. Об этом сообщает Минспорта Прикамья.

Спортивное мероприятие прошло 24 февраля на спортивном комплексе «Воробьёвы горы» в Москве. Участниками соревнований стали также спортсмены из Казахстана.

В 2021 году Лазаренко стала чемпионкой мира по фристайлу в парном могуле среди юниоров, а также серебряным призёром чемпионата мира в той же дисциплине. Шульдяков был серебряным и бронзовым призёром первенства мира-2021 среди юниоров и двукратным чемпионом России в парном могуле в 2021 и 2022 годах.

«Тут все сильные, есть российские спортсмены из сборной, борьба была. Я сделал все, что мог, это дало такой результат. Слежу ли за этапами Кубка мира? Конечно, смотрю. Этот турнир прошел, потому что нас не пускают за границу, тут атмосфера, как на этапах Кубка мира, сильнейшие спортсмены, и все борются. Мы работаем, чтобы они за границей не думали, что мы просто так сидим, но мы ждем, когда откроют», — поделился Артем с изданием ТАСС.

Фото: Минспорта Прикамья
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