Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Цены на вторичном рынке жилья Перми выросли на 79% за пять лет. При этом Пермь заняла четвертое место в рейтинге миллионников с минимальными темпами роста цен на вторичку за этот период. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Циан.
За пять лет минимальный рост цен на вторичное жилье был зафиксирован в Москве (36%), максимальный рост — в Челябинске (134%). Средний рост цен на вторичном рынке жилья по России за это время составил 95%.
В годовом выражении стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми выросла на 39,3%, двухкомнатных — на 30,7%, трехкомнатных — на 25,4%. За месяц аренды однокомнатной квартиры в региональной столице придется отдать около 21,6 тыс. рублей, двухкомнатной — 28,3 тыс. рублей, трехкомнатной — 36,3 тыс. рублей.