Цены на вторичном рынке жилья Перми выросли на 79% за пять лет. При этом Пермь заняла четвертое место в рейтинге миллионников с минимальными темпами роста цен на вторичку за этот период. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Циан.