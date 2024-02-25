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В Перми 25 февраля пройдет благотворительная акция «Собака-обнимака»

В Перми 25 февраля пройдет благотворительная акция «Собака-обнимака»

25 февраля 2024, 07:33
Собранные средства пойдут на новое помещение для приюта Матроскин.

Сегодня, 25 февраля, в Перми пройдет благотворительная акция «Собака-обнимака». Мероприятие состоится традиционно в парке театра оперы и балеты с 14:00 до 16:00. Об этом сообщил приют Матроскин во ВКонтакте.

Во время встречи можно принять участие в фотосессии с хаски, самоедами, лабрадорами и другими собаками за символический взнос в 100 рублей. Фотографии будут опубликованы в специальном альбоме сообщества приюта в социальной сети.

Цель акции — сбор средств на новое помещение для приюта Матроскин. И кошки, и собаки будут рады кормам, лоткам, мискам, любым наполнителям для лотков, игрушкам и другим подаркам пермяков. На празднике гостей ожидают сувениры от приюта, пряный глинтвейн и сладости от Котокафе Котовский.

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