В Перми 25 февраля пройдет благотворительная акция «Собака-обнимака»

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
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Updated Сегодня, 07:36
Сегодня, 25 февраля, в Перми пройдет благотворительная акция «Собака-обнимака». Мероприятие состоится традиционно в парке театра оперы и балеты с 14:00 до 16:00. Об этом сообщил приют Матроскин во ВКонтакте.
Во время встречи можно принять участие в фотосессии с хаски, самоедами, лабрадорами и другими собаками за символический взнос в 100 рублей. Фотографии будут опубликованы в специальном альбоме сообщества приюта в социальной сети.
Цель акции — сбор средств на новое помещение для приюта Матроскин. И кошки, и собаки будут рады кормам, лоткам, мискам, любым наполнителям для лотков, игрушкам и другим подаркам пермяков. На празднике гостей ожидают сувениры от приюта, пряный глинтвейн и сладости от Котокафе Котовский.