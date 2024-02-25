В Прикамье на 93-м году ушел из жизни народный артист РСФСР

При жизни Гуляев инициировал подготовку трёх актёрских студий в различных театральных учебных заведениях страны, поставил около 160 спектаклей, 40 из которых оформил сам, а также создал множество самобытных образов в амплуа актёра. В 2000-м году он заявил, что складывает свои полномочия.