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В Прикамье на 93-году ушел из жизни народный артист РСФСР Владимир Гуляев

В Прикамье на 93-м году ушел из жизни народный артист РСФСР

25 февраля 2024, 11:02
Фото: Пресс-служба администрации Кудымкарского муниципального округа / Коми-пермяцкий национальный театр

В Прикамье на 93-году ушел из жизни народный артист РСФСР Владимир Гуляев

Прощание с погибшим состоится в Перми 27 февраля в 11:40, в ритуальном зале на улице Старцева, 61.

В Пермском крае на 93-м году ушел из жизни народный артист РСФСР, актер и режиссер Владимир Гуляев. Информация об этом появилась на сайте Коми-пермяцкого национального драматического театра.

За 40 лет творческой жизни Гуляев был награжден множеством регалий. Он является заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом Государственной премии имени Станиславского, лауреатом Национальной театральной премии «Золотая Маска», обладателем ордена «Знак Почёта» и звания «Почётный гражданин города Кудымкар». Сообщается, что только 30 лет своей жизни мужчина провел на посту художественного руководителя Коми-Пермяцкого театра. Этот период работы учреждения нарекли «Театром Гуляева».

«Владимир Дмитриевич настойчиво строил живой театр, где в первую очередь должна работать душа — как на сцене, так и в зрительном зале. Он всё сводил к повышению художественного уровня выпускаемых спектаклей», — сообщает театр.

При жизни Гуляев инициировал подготовку трёх актёрских студий в различных театральных учебных заведениях страны, поставил около 160 спектаклей, 40 из которых оформил сам, а также создал множество самобытных образов в амплуа актёра. В 2000-м году он заявил, что складывает свои полномочия.

Прощание с Владимиром Гуляевым пройдет в Перми во вторник, 27 февраля, в 11:40, в ритуальном зале на улице Старцева, 61.

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