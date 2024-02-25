В Прикамье простятся с 32-летним жителем Карагая

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:51
В ходе спецоперации на Украине погиб 32-летний военный из Прикамья Василий Илку. Мужчина родом из Молдовии, однако более 7 лет жил в селе Карагай, об этом сообщает администрация Карагайского муниципального округа во ВКонтакте.
21 января 2024 года Василий был убит при выполнении боевой задачи на территории н. п. Работино Запорожской области. Прощание с ним состоится 26 февраля в 12:00 у Дома культуры в Карагае. Начало траурного митинга в 13:00 часов.