Адвокат Харди раскрыл, как вернуть деньги за плохой онлайн-курс

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Адвокат Тимур Харди говорит, что есть шанс вернуть деньги за плохой онлайн-курс, основываясь на Законе «О защите прав потребителя». Этот закон гарантирует право отказаться от получения услуги, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Онлайн-курсы рассматриваются как дистанционная услуга. Для того чтобы вернуть деньги, нужно написать заявление о возврате денег и дождаться их возвращения в течение 10 дней. Если деньги не вернут вовремя, можно обратиться в суд и требовать еще и неустойку за каждый день задержки.
Адвокат предупреждает, что некоторые организаторы курсов в договоре устанавливают, что услуга считается оказанной уже после предоставления доступа к информации или после первого занятия. В этом случае будет сложнее вернуть деньги, так как формально услуга была предоставлена полностью.
Если вы столкнулись с такой ситуацией, то придется доказывать, что курс был существенно плохим и требовать устранения недостатков или снижения стоимости. Но такие доказательства могут быть сложными. Например, как доказать, что вы не получили новых знаний или не стали успешнее?
Поэтому в таких случаях лучше обратиться за помощью к юристу. Иначе можно столкнуться с людьми, которые хорошо умеют обещать и продавать пустышки.