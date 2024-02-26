Адвокат Харди раскрыл, как вернуть деньги за плохой онлайн-курс

Онлайн-курсы рассматриваются как дистанционная услуга. Для того чтобы вернуть деньги, нужно написать заявление о возврате денег и дождаться их возвращения в течение 10 дней. Если деньги не вернут вовремя, можно обратиться в суд и требовать еще и неустойку за каждый день задержки.