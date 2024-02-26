Андрей Губин рассказал о тайных корпоративах во время болезни

Андрей Губин, певец с двадцатилетним стажем, страдает от боли в лице, вызываемой левосторонней прозопалгией. Это состояние сложно лечить и не дает ему возможности вернуться на сцену. В сети время от времени появляются слухи о его возвращении, но сам артист опровергает их.