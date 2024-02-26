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Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Андрей Губин рассказал о тайных корпоративах во время болезни

26 февраля 2024, 16:19
Андрей Губин, певец с двадцатилетним стажем, страдает от боли в лице, вызываемой левосторонней прозопалгией. Это состояние сложно лечить и не дает ему возможности вернуться на сцену. В сети время от времени появляются слухи о его возвращении, но сам артист опровергает их.

Губин продолжает заниматься писательской деятельностью и чувствует себя частью музыкальной индустрии. Однако выходить на сцену и давать концерты он не планирует. Тем не менее, он не теряет надежды на возобновление своей карьеры, пишет 360tv.ru.

«Когда услышите по радио две-три новые песни от меня, можете подумать, что я снова выступаю», — сказал певец.

Он также уточнил, что не проводил тайных концертов на корпоративных мероприятиях, хотя такие предложения ему поступали.

«Нет, возможно были предложения, приглашали меня в Казахстан, но я отказывался», — рассказал Губин.

Его состояние нестабильно, и постоянная боль мешает ему планировать концерты.

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