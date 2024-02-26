Андрей Губин рассказал о тайных корпоративах во время болезни

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Губин продолжает заниматься писательской деятельностью и чувствует себя частью музыкальной индустрии. Однако выходить на сцену и давать концерты он не планирует. Тем не менее, он не теряет надежды на возобновление своей карьеры, пишет 360tv.ru.
«Когда услышите по радио две-три новые песни от меня, можете подумать, что я снова выступаю», — сказал певец.
Он также уточнил, что не проводил тайных концертов на корпоративных мероприятиях, хотя такие предложения ему поступали.
«Нет, возможно были предложения, приглашали меня в Казахстан, но я отказывался», — рассказал Губин.
Его состояние нестабильно, и постоянная боль мешает ему планировать концерты.