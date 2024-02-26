билайн и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» — итоги сотрудничества в 2023 году

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
билайн и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подводят итоги 2023 года в контексте оценки использования технологий для поиска и спасения пропавших и потерявшихся людей.
«ЛизаАлерт» — самый масштабный поисково-спасательный отряд в России. Его участники более 13 лет помогают находить и спасать людей в 64 регионах страны. Всех их объединяет неравнодушие к чужой беде и готовность прийти на помощь. Количество вовлеченных людей, безусловно, важнейшее условие для развития поисково-спасательного движения, однако масштабировать поиски, усилить влияние и эффективность отряда без технологий невозможно.
билайн был и остается ключевым партнером «ЛизаАлерт» уже более 10 лет, предоставляя ему новые технологические возможности для работы и поиска пропавших людей. Каждый год нашего сотрудничества приносит новые плоды, где эффективным результатом становится самое дорогое — спасенная человеческая жизнь.
Итоги сотрудничества в 2023 году:
Только за прошлый год в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» по поступило 48 320 заявок на поиск пропавших, 38 385 человек удалось спасти.
Входная точка практически каждого поиска — звонок на бесплатную горячую линию 8(800)700-54-52, которую отряду предоставляет билайн. Благодаря 239 операторам, дежурящих посменно, «ЛизаАлерт» ежедневно в круглосуточном режиме получает заявки на поиск людей и важные свидетельства по всей стране. За прошлый год на горячую линию поступило более 127 тысяч звонков.
Система смс-информирования «Потеряться — не значит пропасть». После подключения к бесплатной рассылке добровольцы, которым может стать каждый желающий, получают смс-уведомление о поисках пропавшего человека в выбранном регионе или районе города. Сервис стал одним из ключевых элементов для масштабирования отряда «ЛизаАлерт». С 2018 года к смс-информированию подключились и стали добровольцами более 87 тыс. человек в 63 регионах России. За 2023 год было разослано более 2,2 млн смс-сообщений.
Подписаться на смс-информирование можно на сайте. Все просто — нужно заполнить небольшую анкету и указать, чем ты готов помогать. Ведь это не всегда выход на поиск. Есть возможность искать людей удаленно — большая часть поисков, по данным «ЛизаАлерт», именно так и закрывается. Вариантов множество, и помочь может каждый. Можно обзванивать больницы, печатать ориентировки; если есть автомобиль, можно довезти добровольцев до штаба. Есть отдельные задачи для тех, кто умеет управлять дроном, и даже для владельцев квадроциклов. Сложно предугадать, чья и какая помощь станет решающей и спасет жизнь человеку.
Оповещения потенциальных свидетелей. Это дополнение к сервису «Потеряться — не значит пропасть». С помощью механизмов Big Data* получается анализировать огромное количество данных об абонентах. Так, смс стали получать те, кто конкретно мог сыграть ключевую роль в поиске человека. Это люди, которые бывают в том месте, где потенциально может находиться пропавший. При этом все данные остаются анонимными и обезличенными для всех участников процесса. Получив такое сообщение, человек сам принимает решение связаться с отрядом и сообщить информацию о пропавшем.
Все итоги сотрудничества можно прочитать на сайте билайн now.
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*Big Data — большие данные.