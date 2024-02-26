билайн и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» — итоги сотрудничества в 2023 году

Подписаться на смс-информирование можно на сайте. Все просто — нужно заполнить небольшую анкету и указать, чем ты готов помогать. Ведь это не всегда выход на поиск. Есть возможность искать людей удаленно — большая часть поисков, по данным «ЛизаАлерт», именно так и закрывается. Вариантов множество, и помочь может каждый. Можно обзванивать больницы, печатать ориентировки; если есть автомобиль, можно довезти добровольцев до штаба. Есть отдельные задачи для тех, кто умеет управлять дроном, и даже для владельцев квадроциклов. Сложно предугадать, чья и какая помощь станет решающей и спасет жизнь человеку.