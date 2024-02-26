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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

билайн и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» — итоги сотрудничества в 2023 году

билайн и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» — итоги сотрудничества в 2023 году

26 февраля 2024, 10:28
Фото: пресс-служба билайна
билайн уже более 10 лет является ключевым партнером отряда, предоставляя ему технологическую поддержку и новейшие разработки

билайн и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подводят итоги 2023 года в контексте оценки использования технологий для поиска и спасения пропавших и потерявшихся людей.

«ЛизаАлерт» — самый масштабный поисково-спасательный отряд в России. Его участники более 13 лет помогают находить и спасать людей в 64 регионах страны. Всех их объединяет неравнодушие к чужой беде и готовность прийти на помощь. Количество вовлеченных людей, безусловно, важнейшее условие для развития поисково-спасательного движения, однако масштабировать поиски, усилить влияние и эффективность отряда без технологий невозможно.

билайн был и остается ключевым партнером «ЛизаАлерт» уже более 10 лет, предоставляя ему новые технологические возможности для работы и поиска пропавших людей. Каждый год нашего сотрудничества приносит новые плоды, где эффективным результатом становится самое дорогое — спасенная человеческая жизнь.

Итоги сотрудничества в 2023 году:

Только за прошлый год в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» по поступило 48 320 заявок на поиск пропавших, 38 385 человек удалось спасти.

Входная точка практически каждого поиска — звонок на бесплатную горячую линию 8(800)700-54-52, которую отряду предоставляет билайн. Благодаря 239 операторам, дежурящих посменно, «ЛизаАлерт» ежедневно в круглосуточном режиме получает заявки на поиск людей и важные свидетельства по всей стране. За прошлый год на горячую линию поступило более 127 тысяч звонков.

Система смс-информирования «Потеряться — не значит пропасть». После подключения к бесплатной рассылке добровольцы, которым может стать каждый желающий, получают смс-уведомление о поисках пропавшего человека в выбранном регионе или районе города. Сервис стал одним из ключевых элементов для масштабирования отряда «ЛизаАлерт». С 2018 года к смс-информированию подключились и стали добровольцами более 87 тыс. человек в 63 регионах России. За 2023 год было разослано более 2,2 млн смс-сообщений.

Подписаться на смс-информирование можно на сайте. Все просто — нужно заполнить небольшую анкету и указать, чем ты готов помогать. Ведь это не всегда выход на поиск. Есть возможность искать людей удаленно — большая часть поисков, по данным «ЛизаАлерт», именно так и закрывается. Вариантов множество, и помочь может каждый. Можно обзванивать больницы, печатать ориентировки; если есть автомобиль, можно довезти добровольцев до штаба. Есть отдельные задачи для тех, кто умеет управлять дроном, и даже для владельцев квадроциклов. Сложно предугадать, чья и какая помощь станет решающей и спасет жизнь человеку.

Оповещения потенциальных свидетелей. Это дополнение к сервису «Потеряться — не значит пропасть». С помощью механизмов Big Data* получается анализировать огромное количество данных об абонентах. Так, смс стали получать те, кто конкретно мог сыграть ключевую роль в поиске человека. Это люди, которые бывают в том месте, где потенциально может находиться пропавший. При этом все данные остаются анонимными и обезличенными для всех участников процесса. Получив такое сообщение, человек сам принимает решение связаться с отрядом и сообщить информацию о пропавшем.

Все итоги сотрудничества можно прочитать на сайте билайн now.

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*Big Data — большие данные.

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