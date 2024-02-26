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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Один из видов соревнований — черлинг, он же — керлинг, но по упрощенным правилам.

Более 200 сотрудников ОМК выступят на зимней корпоративной спартакиаде в Чусовом

26 февраля 2024, 09:16
Фото: пресс-служба АО «ОМК»
Один из видов соревнований — черлинг, он же — керлинг, но по упрощенным правилам.
Вход на все мероприятия для болельщиков будет бесплатным.

С 28 февраля по 1 марта в Чусовом Пермского края пройдет 15-я спартакиада среди трудовых коллективов группы ОМК по зимним видам спорта. В ней примут участие более 200 сотрудников компании из 17 регионов. Спортсмены-промышленники смогут почувствовать себя настоящими олимпийцами, ведь часть соревнований пройдет на территории школы олимпийского резерва «Огонек».

Участники будут соревноваться в лыжных гонках, санном спорте, гигантском слаломе, конькобежной эстафете и черлинге (он же — керлинг, но по упрощенным правилам). А еще выступят в традиционных для ОМК видах: хоккее с мячом и комбинированной эстафете с гонками на лыжах, снегоступах и снегокатах, а также в стрельбе из классического лука. Вне зачета будут соревнования на мотосноубордах.

Соревнования пройдут на лыжной базе и стадионе «Металлург» и на территории школы олимпийского резерва «Огонек». Болельщики могут бесплатно попасть на все мероприятия и поддержать участников. Следить за «ОМКиадой» можно будет и онлайн — в официальной группе ОМК ВКонтакте организуют прямые трансляции соревнований.

С 2004 года компания провела шесть зимних «ОМКиад», и все из них в Чусовом — городе олимпийских саночников и фристайлистов.

Азат Имамов, управляющий директор чусовского завода ОМК:

— Спортивные корпоративные состязания помогают сотрудникам становиться сплоченнее и учат работать в команде. Поэтому ОМК уже в 15-й раз собирает сотрудников из разных регионов, которые проявили себя в работе и в спорте, на крупнейшие в компании состязания. Проводить зимнюю «ОМКиаду» в Чусовом — традиция, так как в городе развиты зимние виды спорта и для этого есть все условия. Каждые вид состязаний спартакиады потребует от сотрудников выносливости, ловкости, силы и точности. На правах принимающей стороны желаем всем участникам успехов и победы.
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