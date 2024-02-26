Более 200 сотрудников ОМК выступят на зимней корпоративной спартакиаде в Чусовом

Участники будут соревноваться в лыжных гонках, санном спорте, гигантском слаломе, конькобежной эстафете и черлинге (он же — керлинг, но по упрощенным правилам). А еще выступят в традиционных для ОМК видах: хоккее с мячом и комбинированной эстафете с гонками на лыжах, снегоступах и снегокатах, а также в стрельбе из классического лука. Вне зачета будут соревнования на мотосноубордах.