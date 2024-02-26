«Что же мне делать». Участница шоу «Беременна в 16» из Перми снова ждет ребенка

Шоу с пермячкой вышло на телеканале «Ю» прошлой осенью. Первая беременность не была для нее неожиданностью — они с парнем планировали ребенка. Пара решила это практически сразу после начала отношений. Виктория объясняла это тем, что хочется ощутить счастье, понять, что это такое: просыпаться по ночам и с ума сходить.