«Что же мне делать». Участница шоу «Беременна в 16» из Перми снова ждет ребенка

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Пермячка Виктория Оборина, которая стала героиней одного из выпусков шоу «Беременна в 16», снова забеременела. На пост девочки в социальных сетях обратило внимание издание URA.RU. Оборина отметила, что сейчас ей уже 18 лет: «Я испытала большой шок и нахожусь в растерянности. Что же мне делать».
Шоу с пермячкой вышло на телеканале «Ю» прошлой осенью. Первая беременность не была для нее неожиданностью — они с парнем планировали ребенка. Пара решила это практически сразу после начала отношений. Виктория объясняла это тем, что хочется ощутить счастье, понять, что это такое: просыпаться по ночам и с ума сходить.
Сама пермячка советовала другим девушкам, чтобы они не боялись рожать, если есть желание завести ребенка и надежный партнер.