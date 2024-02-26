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Updated Сегодня, 09:14

Участница шоу «Беременна в 16» из Перми Виктория Оборина снова ждет ребенка

«Что же мне делать». Участница шоу «Беременна в 16» из Перми снова ждет ребенка

26 февраля 2024, 09:02
Фото: Телеканал «Ю»

Участница шоу «Беременна в 16» из Перми Виктория Оборина снова ждет ребенка

Первого ребенка девочка планировала, второго — уже нет.

Пермячка Виктория Оборина, которая стала героиней одного из выпусков шоу «Беременна в 16», снова забеременела. На пост девочки в социальных сетях обратило внимание издание URA.RU. Оборина отметила, что сейчас ей уже 18 лет: «Я испытала большой шок и нахожусь в растерянности. Что же мне делать».

Шоу с пермячкой вышло на телеканале «Ю» прошлой осенью. Первая беременность не была для нее неожиданностью — они с парнем планировали ребенка. Пара решила это практически сразу после начала отношений. Виктория объясняла это тем, что хочется ощутить счастье, понять, что это такое: просыпаться по ночам и с ума сходить.

Сама пермячка советовала другим девушкам, чтобы они не боялись рожать, если есть желание завести ребенка и надежный партнер.

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#Пермь#Детский мир#Беременность#Реалити-шоу#Шоу
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