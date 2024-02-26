Диетолог рассказала, какой шоколад может быть полезен во время диеты

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Многие люди, когда начинают худеть, полностью отказываются от сладостей. Однако, шоколад может быть полезным даже для тех, кто стремится сбросить лишний вес. Темный шоколад является предпочтительным выбором, так как он содержит большое количество натурального какао и мало сахара. Этот продукт помогает снизить уровень стресса, который возникает при соблюдении диеты. Он способствует выработке эндорфина и серотонина, а также снижает воздействие кортизола, что предотвращает переедание, пишет 360tv.ru.
Кроме того, масло какао, которое присутствует в горьком шоколаде, содержит мононенасыщенные жирные кислоты. Это вещество стимулирует обмен веществ и способствует сжиганию жиров. Небольшой кусочек темного шоколада также помогает снизить чувство голода, так как его клетчатка создает ощущение длительной сытости.
Диетолог подчеркнула, что при похудении следует употреблять не более 25 граммов темного шоколада в день. Однако, употребление белого и молочного шоколада может быть вредным, так как в них содержится очень мало или совсем нет натурального какао, и зато присутствует большое количество сахара и животного жира.