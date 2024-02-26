Диетолог рассказала, какой шоколад может быть полезен во время диеты

Многие люди, когда начинают худеть, полностью отказываются от сладостей. Однако, шоколад может быть полезным даже для тех, кто стремится сбросить лишний вес. Темный шоколад является предпочтительным выбором, так как он содержит большое количество натурального какао и мало сахара. Этот продукт помогает снизить уровень стресса, который возникает при соблюдении диеты. Он способствует выработке эндорфина и серотонина, а также снижает воздействие кортизола, что предотвращает переедание, пишет 360tv.ru.