Договорились в автобусе. Пермячка стала зиц-председателем в двух компаниях

В августе прошлого года фигурантка в рейсовом автобусе познакомилась с неизвестной, которая предложила ей легкий заработок. Обвиняемая предоставила свои паспортные данные с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что она является владельцем двух обществ с ограниченной ответственностью. Затем она передала полученные документы в управление третьим лицам. Согласно устной договоренности, денежное вознаграждение женщины составляло 10 тыс. рублей за каждую организацию.