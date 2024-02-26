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Updated Сегодня, 05:30

Пермячка за денежное вознаграждение открыла на свое имя два ООО

Договорились в автобусе. Пермячка стала зиц-председателем в двух компаниях

26 февраля 2024, 05:28
Фото: 1MI

Пермячка за денежное вознаграждение открыла на свое имя два ООО

Дело передано в суд.

Закончено расследовании уголовного дела в отношении 39-летней пермячки, позволившей на свое имя открыть две компании. За это она получила деньги, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В августе прошлого года фигурантка в рейсовом автобусе познакомилась с неизвестной, которая предложила ей легкий заработок. Обвиняемая предоставила свои паспортные данные с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что она является владельцем двух обществ с ограниченной ответственностью. Затем она передала полученные документы в управление третьим лицам. Согласно устной договоренности, денежное вознаграждение женщины составляло 10 тыс. рублей за каждую организацию.

Женщина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование документов для образования юридического лица». Свою вину в инкриминируемом деянии фигурантка признала.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Общество#Суд#Мвд#Уголовное дело#Полиция
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