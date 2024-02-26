Два месяца насиловал семилетнюю родственницу. Насильнику из Перми вынесен приговор

Для установления всех обстоятельств произошедшего по уголовному делу были допрошены десятки свидетелей, проведены сложные комплексные психолого-психиатрические экспертизы, показания обвиняемого и потерпевшей проверены с помощью полиграфа. Все это, в совокупности с иными доказательствами, позволили предъявить мужчине обвинение в совершении пяти особо тяжких преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).