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52-летний пермяк пять раз изнасиловал свою семилетнюю родственницу

Два месяца насиловал семилетнюю родственницу. Насильнику из Перми вынесен приговор

26 февраля 2024, 05:58
Фото: 1MI

52-летний пермяк пять раз изнасиловал свою семилетнюю родственницу

Девочка обратилась с заявлением в правоохранительные органы лишь через 9 лет.

Вынесен приговор 52-летнему пермяку, который десять лет назад насиловал свою семилетнюю родственницу. Об это сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

С января по февраль 2014 года в одной из квартир Свердловского района Перми мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием семилетней родственницы, совершал в отношении нее действия сексуального характера. Лишь в 2023 году, поняв, что данные действия противоправны, девочка обратилась в правоохранительные органы.

Для установления всех обстоятельств произошедшего по уголовному делу были допрошены десятки свидетелей, проведены сложные комплексные психолого-психиатрические экспертизы, показания обвиняемого и потерпевшей проверены с помощью полиграфа. Все это, в совокупности с иными доказательствами, позволили предъявить мужчине обвинение в совершении пяти особо тяжких преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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