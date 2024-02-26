Два месяца насиловал семилетнюю родственницу. Насильнику из Перми вынесен приговор

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:03
Вынесен приговор 52-летнему пермяку, который десять лет назад насиловал свою семилетнюю родственницу. Об это сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
С января по февраль 2014 года в одной из квартир Свердловского района Перми мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием семилетней родственницы, совершал в отношении нее действия сексуального характера. Лишь в 2023 году, поняв, что данные действия противоправны, девочка обратилась в правоохранительные органы.
Для установления всех обстоятельств произошедшего по уголовному делу были допрошены десятки свидетелей, проведены сложные комплексные психолого-психиатрические экспертизы, показания обвиняемого и потерпевшей проверены с помощью полиграфа. Все это, в совокупности с иными доказательствами, позволили предъявить мужчине обвинение в совершении пяти особо тяжких преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.