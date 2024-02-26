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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Эндокринолог назвала формы магния, которые могут нанести вред

26 февраля 2024, 14:06
Эндокринолог объясняет, что эффективность и усвояемость магния зависят от его формы. Некоторые формы магния могут быть бесполезными или даже вредными для организма, в зависимости от того, с какими веществами они сочетаются.

Один из примеров — оксид магния, который помогает при запорах, но усваивается всего лишь на 4%. Глутамат и аспартат магния являются синтетическими препаратами, которые перевозбуждают нервную систему и могут повредить нервные клетки, пишет sovainfo.ru.

Сульфат магния хорошо работает при наружном применении, успокаивает и помогает снять судороги. Однако при приеме внутрь он действует как сильное слабительное.

С другой стороны, есть формы магния, которые приносят пользу. Глицинат — это соединение магния с аминокислотой глицином. Он может помочь справиться с депрессией, нервным истощением и проблемами со сном. Таурат — соединение магния с аминокислотой L-таурин, которое назначается при проблемах с сердцем и метаболизмом. Обе эти формы магния являются биодоступными и не вызывают слабительного эффекта.

Малат магния — это соединение магния с яблочной кислотой, которое подходит при хронической усталости и помогает детоксикации мозга от магния. Цитрат магния — это магниевая соль лимонной кислоты, которая помогает справиться с запорами и облегчает симптомы ПМС. Треонат — это магний и L-треоновая кислота, который накапливается в мозге, улучшает память и способность к обучению.

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