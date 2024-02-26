Эндокринолог назвала формы магния, которые могут нанести вред

С другой стороны, есть формы магния, которые приносят пользу. Глицинат — это соединение магния с аминокислотой глицином. Он может помочь справиться с депрессией, нервным истощением и проблемами со сном. Таурат — соединение магния с аминокислотой L-таурин, которое назначается при проблемах с сердцем и метаболизмом. Обе эти формы магния являются биодоступными и не вызывают слабительного эффекта.