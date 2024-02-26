ФАС высказала замечания к «Яндекс. Такси» по ценообразованию

Кроме того, ФАС рекомендовала «Яндексу» снизить комиссию для перевозчиков до конкурентного уровня (менее 30%), сообщил глава ведомства. Также были высказаны претензии к алгоритмам, так как компания не разглашает принципы формирования цен на свои услуги. В настоящее время ФАС проводит анализ практик ценообразования агрегаторов.