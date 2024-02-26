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ФАС высказала замечания к «Яндекс. Такси» по ценообразованию

26 февраля 2024, 05:43
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выразила серьезные замечания к работе «Яндекс.Такси», особенно в части ценообразования. Об этом сообщил глава ФАС Петр Иванов в интервью газете «Известия».

За прошлый год ФАС получила более трехсот жалоб от российских компаний и пользователей о проблемах, связанных с стоимостью поездок и мерами, которые принимает «Яндекс.Такси» при возникновении блокировок. Заявление об этом сделал сам Иванов.

В письме, направленном компании, ФАС указала на необходимость точного определения нарушений и мер ответственности для водителей и пассажиров на платформе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, ФАС рекомендовала «Яндексу» снизить комиссию для перевозчиков до конкурентного уровня (менее 30%), сообщил глава ведомства. Также были высказаны претензии к алгоритмам, так как компания не разглашает принципы формирования цен на свои услуги. В настоящее время ФАС проводит анализ практик ценообразования агрегаторов.

Однако в ближайшее время ФАС не сможет принять меры в отношении «Яндекс.Такси», так как до конца года действует мораторий на проверки IT-компаний, работающих в России.

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