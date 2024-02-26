Глава Перми официально назначил последнего заместителя

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
С 26 февраля заместителем главы администрации Перми назначена Екатерина Мальцева. Ранее Мальцева оставалась единственным заместителем в команде Эдуарда Соснина с приставкой «и. о.». Об этом сообщает пресс-служба мэрии изданию «Ъ-Прикамье».
Мальцева занималась курированием социального блока с сентября прошлого года, до этого чиновница занимала пост замминистра общественной безопасности Пермского края. Долгое пребывание в статусе исполняющей обязанности Мальцевой связано с необходимостью согласования ее кандидатуры Минобразования Прикамья.
Помимо госпожи Мальцевой, в скором времени избавится от приставки «и. о.» начальник департамента образования Перми Ольга Ершова.