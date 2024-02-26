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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Глава Перми официально назначил последнего заместителя

Глава Перми официально назначил последнего заместителя

26 февраля 2024, 13:02
Фото: Сайт администрации Перми
Пребывание в статусе и. о. связано с необходимостью согласования кандидатуры с краевым минобразования.

С 26 февраля заместителем главы администрации Перми назначена Екатерина Мальцева. Ранее Мальцева оставалась единственным заместителем в команде Эдуарда Соснина с приставкой «и. о.». Об этом сообщает пресс-служба мэрии изданию «Ъ-Прикамье».

Мальцева занималась курированием социального блока с сентября прошлого года, до этого чиновница занимала пост замминистра общественной безопасности Пермского края. Долгое пребывание в статусе исполняющей обязанности Мальцевой связано с необходимостью согласования ее кандидатуры Минобразования Прикамья.

Помимо госпожи Мальцевой, в скором времени избавится от приставки «и. о.» начальник департамента образования Перми Ольга Ершова.

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#Пермь#Пермский край#Социалка#Эдуард соснин#Екатерина Мальцева#Госпожа Мальцева#Заместитель главы администрации#Пресс-служба мэрии#Социальный блок#Замминистр общественной безопасности#Исполняющая обязанности#Минобразования Прикамья#Начальник департамента образования#Ольга Ершова
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