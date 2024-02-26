Глава Перми официально назначил последнего заместителя

Мальцева занималась курированием социального блока с сентября прошлого года, до этого чиновница занимала пост замминистра общественной безопасности Пермского края. Долгое пребывание в статусе исполняющей обязанности Мальцевой связано с необходимостью согласования ее кандидатуры Минобразования Прикамья.